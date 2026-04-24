स्कूल टीचर की निर्मम हत्या, लाश के टुकड़े बोरे में भरकर फेंके; पति ने कर ली दूसरी शादी
छपरा के निजी स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका आराध्या कुमारी की हत्या कर उसके शव को कई टुकड़ों में काटकर सीवान जिले के बसंतपुर में हाइवे किनारे फेंक दिया गया। आराध्या के पति दीपक कुमार को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दीपक ने तीन दिन पहले ही दूसरी शादी कर ली थी।
बिहार के सीवान जिले में एक महिला स्कूल टीचर पत्नी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। छपरा की रहने वाली शिक्षिका की लाश सीवान के बसंतपुर थाना क्षेत्र में शहरकोला पंचायत भवन के पास एनएच 227-ए पर शुक्रवार को बरामद किया गया। हत्या के आरोप में शिक्षिका के पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ की जा रही है। हत्या के बाद महिला के शव को कई टुकड़ों में काट दिया गया, फिर बोरे में भरकर फेंका गया। शिक्षिका बीते 12 दिनों से लापता थी। मृतका के पिता के अनुसार उनकी उनकी बेटी ने लव मैरिज की थी। उसके पति ने दो दिन पहले ही दूसरी महिला से शादी भी कर ली।
मृतका की पहचान 23 वर्षीय आराध्या कुमारी के रूप में हुई है। वह छपरा शहर के उत्तरी दहियांवा मोहल्ले की रहने वाली थी और शहर के नेहरू चौक स्थित एक निजी स्कूल में पढ़ाती थी। उसका मायका सारण जिले के रिविलगंज थाना क्षेत्र स्थित नयका बड़का बैजूटोला में था।
शुक्रवार को जैसे ही हाइवे किनारे कई टुकड़ों में बंटा हुआ शव मिला तो आसपास के क्षेत्र में सनसनी मच गई। शव को बोरे में बंद कर फेंका गया था। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। बसंतपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। उसने शव को बरामद किया। हत्या किस दिन हुई यह अभी साफ नहीं हो पाया है।
छपरा में पिता ने कराई थी दामाद के खिलाफ एफआईआर
जांच के दौरान पता चला कि महिला के पिता ने उसका अपहरण किए जाने और हत्या की आशंका जताते हुए छपरा के नगर थाना में एफआईआर दर्ज कराई हुई है। छपरा में दर्ज एफआईआर में पिता प्रवण साह ने बताया कि आराध्या ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ दीपक साह से लव मैरिज की थी। दीपक की उम्र 30 साल है और वह सारण जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के साहसा का रहने वाला है। दीपक और आराध्या दोनों आपस में रिश्तेदार भी थे।
पिता के अनुसार बीते 12 अप्रैल को आराध्या को उसका पति दीपक रात 10 बजे छपरा स्थित घर से बाइक पर बैठाकर ले गया था। उसके बाद से आराध्या लापता है और मोबाइल नंबर भी बंद बता रहा था। मायके वालों ने आराध्या की तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया। इसके बाद पिता ने पुलिस थाने में पति द्वारा उसका हत्या की नीयत से अपहरण किए जाने की आशंका जताते हुए एफआईआर भी दर्ज कराई।
लव मैरिज करने वाले पति ने कर ली दूसरी शादी
बताया जा रहा है कि आराध्या और दीपक के बीच प्रेम विवाह हुआ था। उनकी शादी में दीपक के माता, पिता और आराध्या के स्कूल के कुछ शिक्षक ही शामिल हुए थे। हालांकि, बाद में दोनों के रिश्ते में दरार आना शुरू हो गई। आराध्या के पिता के अनुसार, उसके दामाद दीपक कुमार ने तीन दिन पहले ही दूसरी शादी भी कर ली। पचरुखी बाजार की रहने वाली एक युवती से 21 अप्रैल को उसका विवाह हुआ।
निजी स्कूल की टीचर आराध्या की निर्मम हत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। महिला की हत्या पति ने ही की या नहीं, पूछताछ और जांच के बाद इसका खुलासा हो जाएगा। पुलिस गिरफ्तार पति दीपक कुमार से पूछताछ कर रही है। साथ ही अलग-अलग एंगल से भी जानकारी जुटाई जा रही है।
(बसंतपुर, सीवान से हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट के आधार पर)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।