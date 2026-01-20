छपरा, बेगूसराय और कटिहार को मिली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन; 30 जनवरी से नियमित चलेगी

संक्षेप: डिब्रूगढ़ से गोमती नगर के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का नियमित परिचालन 30 जनवरी से शुरू होगा। यह ट्रेन कटिहार, बरौनी, बेगूसराय, खगड़िया, सीवान, हाजीपुर और छपरा से होकर गुजरेगी।

बिहार के कटिहार, बेगूसराय, हाजीपुर, छपरा होकर असम के डिब्रूगढ़ और उत्तर प्रदेश के लखनऊ के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए जाने के बाद रेलवे ने इस ट्रेन का नियमित शेड्यूल जारी कर दिया है। यह गाड़ी 30 जनवरी से साप्ताहिक चलाई जाएगी। डिब्रूगढ़ से यह ट्रेन हर शुक्रवार और लखनऊ के गोमती नगर से यह हर रविवार को खुलेगी। बिहार में कई स्टेशनों पर इसका ठहराव होगा। इससे सीमांचल, पूर्वी एवं उत्तर बिहार समेत कई क्षेत्र के यात्रियों को सुविधा मिलेगी। इस रूट पर चलने वाली यह दूसरी अमृत भारत ट्रेन है। कामाख्या-रोहतक अमृत भारत को भी इसी रूट से चलाया जा रहा है।

पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ सरस्वती चंद्र के अनुसार ट्रेन नंबर 15949 और 15950 डिब्रूगढ़-गोमतीनगर-डिब्रूगढ़ अमृत भारत एक्म्सप्रेस का नियमित परिचालन 30 जनवरी से होगा। यह पूरी नॉन-एसी प्रीमियम ट्रेन है। इस ट्रेन में 8 स्लीपर क्लास, 11 सेकंड क्लास, एक पैंट्रीकार एवं 2 एलएसएआरडी के कोच कुल 22 कोच लगाए गए हैं।

उन्होंने बताया कि डिब्रूगढ़ से यह ट्रेन 30 जनवरी से हर शुक्रवार रात 9 बजे खुलेगी। दूसरे दिन कटिहार शाम 7.20 बजे, 8.15 बजे नवगछिया, रात 9.19 बजे खगड़िया, 9.51 बेगूसराय बजे, रात 10.35 बजे बरौनी सहित अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए दोपहर 1.30 बजे गोमतीनगर पहुंचेगी। छपरा, हाजीपुर, सोनपुर और सीवान स्टेशन पर भी इसका ठहराव होगा।