Chapra Result Live: छपरा सीट पर RJD के खेसारी लाल करेंगे खेला या BJP की छोटी कुमारी मारेंगी मैदान, हर अपडेट

संक्षेप: Chapra Seat Result Live: बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम कुछ देर में आने शुरू हो जाएंगे। छपरा सीट पर इस बार मुकाबला भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव(RJD) और छोटी कुमारी(BJP) के बीच है। देखना होगा खेसारी लाल अपने राजनीतिक करियर के पहले इम्तेहान में पास होते हैं या यह सीट भारतीय जनता पार्टी के पास जाती है।

बिहार विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद आज का दिन नतीजे का है। हाई प्रोफाइल सीट छपरा विधानसभा सीट पर भी काउंटिंग शुरू होने वाली है। छपरा से भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने अभिनय और गायन से धाक जमा चुके खेसारी लाल यादव हैं। उनको टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की छोटी कुमारी मैदान में हैं। खेसारी लाल राष्ट्रीय जनता दल की टिकट पर ताल ठोंक रहे हैं। जन सुराज के जय प्रकाश सिंह भी मैदान में हैं। छपरा विधानसभा सीट 2020 और 2015 के चुनाव में बीजेपी के खाते में गई थी। यहां के सिटिंग एमएलए सीएन गुप्ता की जगह इस बार भाजपा ने छोटी कुमारी को टिकट दिया था। छपरा सीट रिजल्ट से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान...

छपरा के बारे में छपरा सारण जिले का मुख्यालय है और यह घाघरा और गंगा नदियों के संगम के पास स्थित है। छपरा का राजनीतिक के साथ-साथ ऐतिहासिक महत्व भी है। जानकारों का कहना है कि यह कभी प्राचीन कोसल साम्राज्य का हिस्सा था। छपरा में कई प्राचीन मंदिर और धार्मिक स्थल हैं। अंबिका भवानी मंदिर में देवी सती के पिता राजा दक्ष का 'यज्ञ कुंड' होने की बात कही जाती है। किंवदंतियों के अनुसार जब दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया था,तब सती ने क्रोधित होकर इसी अग्नि कुंड में छलांग लगा दी थी। 16वीं शताब्दी तक छपरा का उल्लेख सम्राट अकबर के शासनकाल के सबसे प्रामाणिक रिकॉर्ड,'आईन-ए-अकबरी' में किया गया था। अकबर के शासन में बिहार को छह राजस्व डिवीजनों या 'सरकारों' में विभाजित किया गया था और छपरा उनमें से एक था।

राजनीतिक ज्ञान 1957 में अपनी स्थापना के बाद से छपरा में 17 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। कांग्रेस ने यहां चार बार जीत हासिल की,जिसमें उसकी अंतिम जीत 1972 में हुई थी। बीजेपी (अपने पूर्व रूप भारतीय जनसंघ सहित) ने भी चार बार जीत दर्ज की है। वर्तमान विधायक बीजेपी के चतुर्भुज नाथ गुप्ता(CN Gupta) 2015 से लगातार दो बार यह सीट जीत चुके हैं। अन्य पार्टियों में आरजेडी, अब भंग हो चुकी जनता पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवारों ने दो-दो बार जीत हासिल की है,जबकि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जनता दल और जेडी(यू) ने एक-एक बार जीत दर्ज की है।

लालू प्रसाद यादव ने छपरा/सारण लोकसभा सीट चार बार जीती है। हालांकि 2024 के चुनावों में उनकी बेटी रोहिणी आचार्य को बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से हार का सामना करना पड़ा था। रूडी ने लालू प्रसाद यादव से बेहतर प्रदर्शन किया है,उन्होंने पांच बार जीत हासिल की है,जिसमें 2014,2019 और 2024 में लगातार जीत (हैट-ट्रिक) शामिल है।

पिछले चुनावी नतीजे कैसे रहे? 2020 विधानसभा चुनाव में किसने मारी थी बाजी?

उम्मीदवार (पार्टी) वोट जीत/हार डॉ. सीएन गुप्ता (BJP) 75710 जीत रणधीर कुमार सिंह (RJD) 68939 हार सुनील कुमार (IND) 6062 हार