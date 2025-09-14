औरंगाबाद में 8 साल के बच्चे की मौत पर बवाल, भीड़ ने बस में तोड़फोड़ की; सड़क पर आगजनी

औरंगाबाद जिले में बस की चपेट में आने से 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने बस में जमकर तोड़फोड़ की। सड़क पर आगजनी की। इस दौरान रोड पर भारी जाम लग गया। पुलिस ने बड़ी मशक्कत से भीड़ पर काबू पाया। वहीं आरोपी बस ड्राइवर फरार हो गया है।

औरंगाबाद जिले के रफीगंज - शिवगंज पथ के कियाखाप गांव के पास रविवार को बस के चपेट में आने एक 8 वर्षीय बच्चे की मौत घटनास्थल पर हो गई। घटना के बाद बस छोड़कर चालक फरार हो गया। आक्रोशित ग्रामीणो ने बस में तोड़फोड़ की। इसके बाद सड़क पर आगजनी कर जाम कर दिया और हंगामा करने लगे। मृतक की पहचान सलैया थानांतर्गत खजुवतिया गांव निवासी पिंटू कुमार यादव के पुत्र 8 वर्षीय यीशु कुमार के रूप में की गई है। वह कियाखाप में धर्मेंद्र यादव घर मे दो दिन पहले ही आया था।

धर्मेंद्र ने बताया कि यीशु सड़क किनारे खेल रहा था तभी तेज रफ़्तार बस ने कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष शम्भू कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुचकर ग्रामीणो एवं परिजनों को समझाने लग गए। लोगो ने आगजनी कर सड़क जाम कर दिया। जाम होने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन लग गई। लगभग 3 घंटे बाद शव को पुलिस कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए औरंगाबाद भेजा और जाम को हटाया गया।