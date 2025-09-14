Chaos over the death of an 8 year old child in Aurangabad mob vandalizes bus arson on the road औरंगाबाद में 8 साल के बच्चे की मौत पर बवाल, भीड़ ने बस में तोड़फोड़ की; सड़क पर आगजनी, Bihar Hindi News - Hindustan
औरंगाबाद जिले में बस की चपेट में आने से 8 साल के बच्चे की मौत हो  गई। जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने बस में जमकर तोड़फोड़ की। सड़क पर आगजनी की। इस दौरान रोड पर भारी जाम लग गया। पुलिस ने बड़ी मशक्कत से भीड़ पर काबू पाया। वहीं आरोपी बस ड्राइवर फरार हो गया है।

sandeep हिन्दुस्तान, संवाद सूत्र, रफीगंज (औरंगाबाद)Sun, 14 Sep 2025 04:19 PM
औरंगाबाद जिले के रफीगंज - शिवगंज पथ के कियाखाप गांव के पास रविवार को बस के चपेट में आने एक 8 वर्षीय बच्चे की मौत घटनास्थल पर हो गई। घटना के बाद बस छोड़कर चालक फरार हो गया। आक्रोशित ग्रामीणो ने बस में तोड़फोड़ की। इसके बाद सड़क पर आगजनी कर जाम कर दिया और हंगामा करने लगे। मृतक की पहचान सलैया थानांतर्गत खजुवतिया गांव निवासी पिंटू कुमार यादव के पुत्र 8 वर्षीय यीशु कुमार के रूप में की गई है। वह कियाखाप में धर्मेंद्र यादव घर मे दो दिन पहले ही आया था।

धर्मेंद्र ने बताया कि यीशु सड़क किनारे खेल रहा था तभी तेज रफ़्तार बस ने कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष शम्भू कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुचकर ग्रामीणो एवं परिजनों को समझाने लग गए। लोगो ने आगजनी कर सड़क जाम कर दिया। जाम होने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन लग गई। लगभग 3 घंटे बाद शव को पुलिस कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए औरंगाबाद भेजा और जाम को हटाया गया।

इस दौरान लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। घंटो लोग जाम में फंसे गए। सड़क पर लंबा जाम लग गया। हालांकि काफी मशक्कत के बाद पुलिस गुस्साई भीड़ को समझाने में सफल रही, तब कहीं जाकर जाम खुला।