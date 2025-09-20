पूर्णिया में धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ पर बवाल, लाठी चार्ज, फायरिंग; आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार फिलहाल स्थिति सामान्य है एवं पुलिस पदाधिकारी /बल के द्वारा कैंप किया गया है । वहीं घटना की बाबत एसपी स्वीटी सहरावत ने बताया कि भीड़ काफी उग्र हो गई थी।

बिहार के पूर्णिया में बैसा स्थित अनगढ़ थाना क्षेत्र की मजगामा हाट में एक धार्मिक स्थल पर असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की। इसे लेकर स्थानीय लोगों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। ग्रामीणों ने युवक को पकड़कर पंचायत भवन में रखा। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। स्थानीय लोगों ने घटना पर आक्रोश जताते हुए मुख्य सड़क को जामकर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। सूचना पर डीएम अंशुल कुमार व एसपी स्वीटी सहरावत ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराने का प्रयास किया पर लोग और उग्र हो गए। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग की। शुक्रवार की घटना के बाद इलाके में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गयी है।

पुलिस के बल प्रयोग में एक व्यक्ति घायल हो गया। उसका इलाज राजकीय मेडिकल कॉलेज पूर्णिया में चल रहा है। एसपी स्वीटी सहरावत ने बताया कि पुलिस ने आत्मरक्षा में तीन राउंड हवाई फायरिंग की। इधर, सूचना मिलते ही डीआईजी प्रमोद कुमार मंडल भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की गई है। इस मामले में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्थिति नियंत्रण के लिए पुलिस की टीम को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। उसका इलाज चल रहा है। दूसरे पक्ष के भी 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। स्थिति नियंत्रण में है।

बंधक आरोपी को बचाने के लिए फायरिंग बैसा प्रखंड के अनगढ़ थाना क्षेत्र की मजगामा हाट के पास धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ की सूचना मिलते ही शुक्रवार की सुबह काफी संख्या में ग्रामीण वहां जुट गए और आरोपी को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। हालांकि तबतक पुलिस को भी घटना की सूचना मिल चुकी थी। पुलिस के अनुसार सूचना मिली कि एक असामाजिक व्यक्ति द्वारा धर्मस्थल को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। वहां एकत्रित भीड़ द्वारा उक्त व्यक्ति के साथ गंभीर रूप से मारपीट की गयी है । त्वरित करवाई करते हुए मौके पर पहुंची पुलिस ने उग्र भीड़ से अभियुक्त को हिरासत में लिया एवं थाना लाया गया इस दौरान पुलिस ने अनियंत्रित भीड़ से कुछ लोगों को हिरासत में कानूनी करवाई के लिए लिया।

पुलिस के अनुसार फिलहाल स्थिति सामान्य है एवं पुलिस पदाधिकारी /बल के द्वारा कैंप किया गया है । वहीं घटना की बाबत एसपी स्वीटी सहरावत ने बताया कि भीड़ काफी उग्र हो गई थी। बंधक बनाए युवक की हत्या भी हो सकती थी। पुलिस ने युवक की रक्षा के लिए तीन राउंड हवाई फायरिंग की। उग्र भीड़ के द्वारा पुलिस के साथ धक्का मुक्की और मारपीट भी की गई। बायसी अनुमंडल के सभी थानों की पुलिस ने संयम का परिचय दिया।

दुकान में लगाई आग अनगढ़ के मजगामा में असामाजिक तत्व द्वारा धर्मस्थल पर तोड़फोड़ के बाद उपजे हालात को प्रशासनिक सक्रियता एवं सुझबूझ से काबू में कर लिया गया। जैसे ही तोड़फोड़ की सूचना गांव में फैली कि वहां भीड़ इकट्ठी हो गयी। कथित आरोपी को भीड़ ने अपनी चपेट में ले लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी गयी। पुलिस की चुनौती यहीं से बढ़ना शुरू हो गयी। येन केन प्रकारेण आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और थाना ले आयी। इतने में माहौल को बिगाड़ने के लिए कुछ उपद्रवियों ने रोड पर एवं हाट स्थित एक बर्तन की दुकान को आग के हवाले कर दिया।