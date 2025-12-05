Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsChaos in wedding family tractor plows into crowd of women killing grooms aunt in Mokama Bihar
शादी वाले परिवार में कोहराम; महिलाओं की भीड़ में ट्रैक्टर घुसा,दूल्हे की बुआ की मौत

शादी वाले परिवार में कोहराम; महिलाओं की भीड़ में ट्रैक्टर घुसा,दूल्हे की बुआ की मौत

संक्षेप:

शादी की रस्म के लिए घर से करीब 50 महिलाएं मंदिर जा रही थी। इसी दौरान मिट्टी लदे ट्रैक्टर ट्राली महिलाओं की भीड़ में घुस गया। ट्रैक्टर की टक्कर से बताशा देवी की मौत हो गई।

Dec 05, 2025 01:06 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार के मोकामा में शादी वाले घर में उस समय कोहराम मच गया जब रस्म के लिए मंदिर जा रही महिलाओं की भीड़ में एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली घुस गया। इस हादसे में बताशा देवी (70) की मौत हो गई और दो अन्य महिलाओं को हल्की चोट आई है। जबकि कई महिलाएं बाल-बाल बच गई। घटना गुरुवार को मोकामा के छतरपुरा गांव की है। मृतका लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा के नीरपुर जलनपुरा वार्ड आठ निवासी स्व.भरत महतो की पत्नी थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ट्रैक्टर को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुटी है।

जानकारी के अनुसार, दो दिन पहले बताशा देवी अपने भतीजे की शादी समारोह में शामिल होने के लिए छतरपुरा गांव थी। गुरुवार को बारात बेगूसराय जानी थी। शादी की रस्म के लिए घर से करीब 50 महिलाएं मंदिर जा रही थी। इसी दौरान मिट्टी लदे ट्रैक्टर ट्राली महिलाओं की भीड़ में घुस गया। ट्रैक्टर की टक्कर से बताशा देवी की मौत हो गई। जबकि दो अन्य महिलाओं को हल्की चोट आई है। जबकि कई महिलाएं बाल-बाल बच गई।

गाड़ी जब्त

घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद शादी वाले घर में कोहराम मच गया और खुशी का माहौल मातम में बदल गया। हालांकि गमगीन माहौल में शाम को बारात बेगूसराय गया। गुस्साए ग्रामीणों ने थोड़ी देर के लिए सड़क जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया। थानाध्यक्ष संतोष शर्मा ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया गया है। फरार चालक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया।

बाढ़ में बुजुर्ग जख्मी

बाढ़ के अचुआरा गांव के सामने फोरलेन पर अज्ञात वाहन की टक्कर से से गोपाल प्रसाद (60) गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसा सड़क पार करने के दौरान हुई। अनुमंडल अस्पताल में मुबारकपुर गांव निवासी जख्मी गोपाल प्रसाद को प्राथमिक उपचार के बाद पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। सड़क क्रॉस करने के दौरान घटना हुई।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Road Accident Bihar Crime News अन्य..
