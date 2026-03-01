Hindustan Hindi News
जदयू के चुनाव में बवाल, पार्टी वर्कर्स का हंगामा, तोड़फोड़; पांच विधायक बने तमाशबीन, मामला क्या है?

Mar 01, 2026 02:10 pm IST Sudhir Kumar
Muzaffarpur News: भारी हंगामे और तोड़ फोड़ के बीच निर्वाचन पदाधिकारी अशोक कुमार चौधरी और पर्यवेक्षक राम प्रवेश पासवान ने चुनाव स्थगित कर दिया।

Muzaffarpur News: एक तरफ पूरा बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 75वां जन्म दिन मना रहा है तो दूसरी ओर मुजफ्फरपुर जिला कार्यालय में जबरदस्त हंगामा और तोड़फोड़ की घटना सामने आई। प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर जदयू का संगठनात्मक चुनाव प्रदेश के सभी जिलों में कराया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को मुजफ्फपुर जिला जदयू और जिला महानगर इकाई के लिए अध्यक्ष का चुनावा कराया जा रहा था। महानगर अध्यक्ष का चुनावा जहां निर्विघ्न तरीके से संपन्न हो गया वहीं जिला अध्यक्ष के चुनाव में बवाल हो गया। निवर्तमान महानगर अध्यक्ष अनुपम कुमार को निर्विरोध चुना गया।

जिला जदयू अध्यक्ष का चुनाव भारी हंगामे और तोड़ फोड़ के बीच निर्वाचन पदाधिकारी अशोक कुमार चौधरी और चुनाव पर्यवेक्षक राम प्रवेश पासवान ने स्थगित कर दिया। हंगामें के दौरान मारपीट की आशंका देखते हुए किसी ने स्थानीय थाने को इसकी सूचना दे दी। इसकी जानकारी मिलते ही डीएसपी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पहुंच गई। डीएसपी की पहल और विधान पार्षद दिनेश प्रसाद सिंह के समझाने पर करीब एक घंटे बाद हंगामा शांत हुआ।

इसके पहले निर्धारित समय 11 बजे से काफी पहले ही जिलाध्यक्ष पद के दावेदार निर्वाचन स्थल पर पहुंचने लगे थे। चुनाव कराने के लिए प्रदेश से प्रतिनियुक्त दोनों पदाधिकारी करीब 10.30 बजे वहां पहुंचकर निर्चाचन प्रक्रिया को शुरू कराया। इसके तुरंत बाद विधान पार्षद दिनेश प्रसाद सिंह और जदयू कोटे के चारों विधायक अजीत कमार, कोमल कुमारी, अजय कुमार और आदित्य कुमार भी वहां पहंचे।

जिलाध्यक्ष पद के लिए 18 लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया। उनमे वर्तमान जिला उपाध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह, सीतामढ़ी विधान सभा प्रभारी सुनील कुमार पांडेय के अलावा पूर्व विधान पार्षद गणेश भारती, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष देवेन्द्र सहनी, चंद्रशेखर सिंह सहित कई अन्य पार्टी पदाधिकारी शामिल थे। इसी बीच उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या देख निर्वमान जिलाध्यक्ष रामबाबू सिंह कुशवाहा के समर्थक हंगामा करने लगे। विरोध में अन्य उम्मीदवारों के समर्थन भी आक्रोशित हो गए।

