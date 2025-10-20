Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsChaos in Diwali water currents in water, father and son died trying to save each other in Araria Bihar
दीपावली में कोहराम; पानी में था करंट, बाप-बेटे की दर्दनाक मौत, एक दूसरे को बचाने में तड़प कर मरे, बवाल

दीपावली में कोहराम; पानी में था करंट, बाप-बेटे की दर्दनाक मौत, एक दूसरे को बचाने में तड़प कर मरे, बवाल

संक्षेप: घटना की जानकारी मिलते ही आक्रोशित ग्रामीणों ने खवासपुर-फारबिसगंज मुख्य मार्ग को जाम कर बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना था कि विभाग की लापरवाही और उदासीनता के कारण यह हादसा हुआ है।

Mon, 20 Oct 2025 07:39 PMSudhir Kumar हिन्दुस्तान, फारबिसगंज, निज संवाददाता
share Share
Follow Us on

बिहार के अररिया में पिता पुत्र की करंट लगने से मौत हो गई। दीपावली के पर्व पर परिवार में मातम छा गया। सोमवार की दोपहर खवासपुर-फारबिसगंज मार्ग स्थित करिया पुल के समीप पानी में प्रवाहित हो रहे करंट की चपेट में आने से पिता-पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान खवासपुर गांव के विद्यानंद मलिक (47 वर्ष) व उनके पुत्र सागर मलिक (14 वर्ष) के रूप में की गई है। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई।

परिजनों के अनुसार करिया पुल के पास काफी पहले से बिजली की तार पानी में गिरी हुई थी। सोमवार को विद्यानंद मलिक सुअर पकड़ने के लिए पानी में उतरे तो करंट की चपेट में आ गए। पिता को तड़पता देख पुत्र सागर भी उन्हें बचाने के लिए पानी में कूद पड़ा, लेकिन वह भी करंट की चपेट में आ गया। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई।

घटना की जानकारी मिलते ही आक्रोशित ग्रामीणों ने खवासपुर-फारबिसगंज मुख्य मार्ग को जाम कर बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना था कि विभाग की लापरवाही और उदासीनता के कारण यह हादसा हुआ है। कई बार शिकायत के बावजूद गिरा हुआ तार नहीं हटाया गया।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझा-बुझाकर जाम हटवाया। भाजपा ओबीसी नेता दिलीप पटेल ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की।

थानाध्यक्ष राघवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि दोनों की मौत करंट की चपेट में आने से हुई है। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

वहीं बिजली विभाग की एसडीओ कोमल कुमारी ने कहा कि प्रारंभिक जांच में पानी में करंट होनेकी पुष्टि नहीं हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग की गयी है। परिवार काफी गरीब है। कमाने वाले दो लोगों की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Crime News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।