मछली-मुर्गा नहीं बनाने पर बवाल; शराबी ने पेट्रोल डालकर होटल फूंका, संचालक की पत्नी झुलसी

संक्षेप:

औरंगाबाद में मुर्गा और मछली बनाने से मना करने पर शराबी ने पेट्रोल डालकर होटल फूंक दिया। दरअसल गैस खत्म हो जाने के चलते होटल संचालक ने असमर्थता दिखाई थी। धमकी देने के अगले दिन होटल में आग लगा दी।

Tue, 2 Dec 2025 08:41 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, औरंगाबाद
बिहार के औरंगाबाद में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक शराबी ने मुर्गा और मछली बनाने से इनकार करने पर होटल में ही आग लगा दी। जिसमें होटल संचालक की पत्नी झुलस गई है। बताया जा रहा है कि सोमवार की शाम कुछ असामाजिक तत्व होटल पर आए थे। इस दौरान एक शख्स ने तुरंत मुर्गा और मछली बनाने को कहा। जिस पर होटल मालिक ने गैस खत्म होने के चलते असमर्थता जताई। इस बात से नाराज युवक धमकी देकर चला गया। और फिर मगंलवार तड़के धमकी को सच साबित करते हुए होटल में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। घटना नगर थाना क्षेत्र के ब्लॉक मोड़ के पास हुई

इस घटना में होटल मालिक की लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। जिसमें ई-रिक्शा, बाइक और मवेशी भी शामिल है। जानवरों को बचाने के चक्कर में संचालक की पत्नी भी जल गई। होटल के मालिक बताया कि कुछ लोग शराब के नशे में होटल पहुंचे, और कहा कि सुबह से शाम नहीं होनी चाहिए मुर्गा और मछली बनाओ। लेकिन गैस सिलेंडर खाली होने के चलते संचालक ने असमर्थता जताई। जिसके बाद भड़के लोगों ने धमकी देते हुए चले गए कि ये होटल दिखेगा नहीं।

मंगलवार तड़के आरोपियों ने होटल और खटाल में आग लगा दी। संचालक और उनका परिवार कुछ समझ पाता, तब तक काफी हद तक नुकसान हो चुका था। वहीं इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। जल्द सभी आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है।