Bihar: मुंह पर सिगरेट का धुआं छोड़ने पर बवाल, दो गुटों में जमकर चले पत्थर, 2 घायल

Feb 28, 2026 06:19 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, हवेली खड़गपुर/ मुंगेर
मुंगेर में सिगरेट का धुआं मुंह पर फूंकने के विवाद में दो युवकों की पिटाई कर दी गई। दोनों को पुलिया के नीचे फेंकने का आरोप है। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में बताया है, घायलों का इलाज जारी है।

बिहार के मुंगेर जिले में शुक्रवार देर शाम एक मामूली बात को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के शेख टोला मोड़ और सिंहपुर के बीच स्थित पुलिया के पास सिगरेट का धुआं मुंह पर फूंकने को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। इस घटना में नगर सिंहपुर निवासी दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। घायलों की पहचान पीयूष कुमार और मनसुख कुमार के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार दोनों युवक बाजार से सामान लेकर अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में शेख टोला स्थित पुलिया के पास कुछ युवक सिगरेट और अन्य नशीले पदार्थ का सेवन कर रहे थे।

मुंह पर सिगरेट का धुआं फूंकने पर बवाल

आरोप है कि वहां मौजूद युवकों ने सिगरेट का धुआं पीयूष और मनसुख के चेहरे की ओर फूंका। इसका विरोध करने पर पहले कहासुनी हुई और देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि मारपीट के दौरान दोनों युवकों को बेरहमी से पीटा गया और बाद में पुलिया के नीचे फेंक दिया गया। घटना की खबर फैलते ही एक पक्ष के लोग आक्रोशित हो गए और हंगामे की स्थिति पैदा हो गई। कुछ लोगों ने दोनों ओर से पथराव होने का भी दावा किया, हालांकि पुलिस प्रशासन ने पत्थरबाजी की घटना से इनकार किया है।

सूचना मिलते ही ऐक्शन में आई पुलिस

सूचना मिलते ही हवेली खड़गपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिल कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल ने हालात को नियंत्रित करने की कोशिश की। एहतियातन बड़ी दुर्गा मंदिर के समीप पुलिस कैंप कर रही है और पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। एसडीएम राजीव रौशन भी विधि-व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे। घायलों को परिजनों ने अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार दोनों युवकों को शरीर के विभिन्न हिस्सों में चोटें आई हैं, हालांकि उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है।

इलाके में पुलिस बल की तैनाती

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। यदि पथराव या अन्य उपद्रव की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। फिलहाल क्षेत्र में स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन एहतियातन अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है।

