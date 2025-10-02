Chaos erupts in Gaya Ji after forest department employee death alleges murder गयाजी में वन विभाग के कर्मी की मौत के बाद बवाल, पीट-पीटकर हत्या की आशंका, Bihar Hindi News - Hindustan
गयाजी में वन विभाग के कर्मी की मौत के बाद बवाल, पीट-पीटकर हत्या की आशंका

गयाजी में गुरुवार शाम वन विभाग के कर्मचारी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने के बाद परिजन ने शव को सड़क पर रखकर एक घंटे तक हंगामा किया। बाद में पुलिस ने जांच का आश्वासन देकर जाम को हटवाया। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, गयाजीThu, 2 Oct 2025 09:59 PM
बिहार के गयाजी में विजयादशमी की शाम सनसनीखेज घटना सामने आई है। वन विभाग में कार्यरत संविदाकर्मी दीपक चौधरी (35 वर्ष) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना मेडिकल थाना क्षेत्र की ब्रह्मवन की है। दीपक घुटिया गांव का रहने वाला था और 8 माह पूर्व ही विभाग में संविदा पर नियुक्त हुआ था। परिजन ने हत्या का आरोप लगाते हुए शव को सड़क पर रखकर जाम कर दिया। वे दीपक की पीट-पीटकर हत्या का आरोप लगा रहे हैं।

वन विभाग के कर्मचारी की मौत की सूचना मिलते ही परिजन आक्रोशित हो उठे और सिकरिया मोड़ पर शव रखकर रोड जाम कर दिया। इससे करीब एक घंटे तक हंगामे की स्थिति रही। मगध मेडिकल थानेदार कृष्ण कुमार ने बताया कि शव पर कोई जख्म नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का असली कारण स्पष्ट होगा।

पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। हालांकि कार्रवाई के आश्वासन देने के बाद लोगों ने जाम हटा दिया। मृतक के भाई अरुण चौधरी ने वन विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि दीपक के साथ काम कर रहे कर्मचारियों ने पहले उसकी तबीयत खराब होने की सूचना दी। फिर जब घर वाले अस्पताल पहुंचे तो दीपक मरा हुआ मिला। भाई ने आरोप लगाया कि विभागीय कर्मचारी मोबाइल बंद कर फरार हो गए हैं।