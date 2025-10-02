गयाजी में वन विभाग के कर्मी की मौत के बाद बवाल, पीट-पीटकर हत्या की आशंका

गयाजी में गुरुवार शाम वन विभाग के कर्मचारी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने के बाद परिजन ने शव को सड़क पर रखकर एक घंटे तक हंगामा किया। बाद में पुलिस ने जांच का आश्वासन देकर जाम को हटवाया। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं।

बिहार के गयाजी में विजयादशमी की शाम सनसनीखेज घटना सामने आई है। वन विभाग में कार्यरत संविदाकर्मी दीपक चौधरी (35 वर्ष) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना मेडिकल थाना क्षेत्र की ब्रह्मवन की है। दीपक घुटिया गांव का रहने वाला था और 8 माह पूर्व ही विभाग में संविदा पर नियुक्त हुआ था। परिजन ने हत्या का आरोप लगाते हुए शव को सड़क पर रखकर जाम कर दिया। वे दीपक की पीट-पीटकर हत्या का आरोप लगा रहे हैं।

वन विभाग के कर्मचारी की मौत की सूचना मिलते ही परिजन आक्रोशित हो उठे और सिकरिया मोड़ पर शव रखकर रोड जाम कर दिया। इससे करीब एक घंटे तक हंगामे की स्थिति रही। मगध मेडिकल थानेदार कृष्ण कुमार ने बताया कि शव पर कोई जख्म नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का असली कारण स्पष्ट होगा।