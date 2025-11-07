कटिहार में निरहुआ की चुनावी रैली में बवाल, बेकाबू भीड़ ने तोड़ दीं कुर्सियां और बैरिकेडिंग

संक्षेप: कटिहार जिले के डुमरिया में कदवा विधानसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी दुलालचंद्र गोस्वामी के समर्थन में आयोजित भोजपुरी स्टार निरहुआ की चुनावी रैली में भीड़ ने शुक्रवार को जमकर बवाल काटा।

कटिहार जिले के कदवा विधानसभा क्षेत्र में एनडीए समर्थित जदयू उम्मीदवार के समर्थन में पूर्व सांसद एवं भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की रैली में शुक्रवार को बवाल हो गया। निरहुआ की उच्च विद्यालय डुमरिया के मैदान में आयोजित जनसभा में भीड़ अनियंत्रित हो गई। भीड़ में शामिल लोगों ने जमकर बवाल काटा। भीड़ के कारण निरहुआ को सुनने से वंचित लोगों ने कुर्सियों और बैरिकेडिंग में तोड़फोड़ कर दी। हंगामे के चलते निरहुआ महज 5 मिनट बी मंच पर रुके और दो मिनट में अपना भाषण खत्म कर वहां से निकल गए।

निरहुआ ने अपने संबोधन में कहा कि पहले चरण के चुनाव में बिहार की जनता ने एनडीए के पक्ष में आशीर्वाद दिया है। दूसरे चरण में कदवा की जनता में काफी उत्साह देखा जा रहा है। उन्होंने कदवा से जदयू के उम्मीदवार दुलालचंद्र गोस्वामी को अपना आशीर्वाद देने की अपील की।

निरहुआ की रैली में युवाओं एवं महिलाओं की काफी भीड़ थी। इसके बेकाबू होने के कारण उन्होंने सभा को संक्षिप्त शब्दों में संबोधित किया। मंच के सामने लगाए गए बैरिकेडिंग को समर्थक एवं युवा तोड़ते हुए मंच तक पहुंच गए। इससे अफरा-तफरी का माहौल हो गया। कई एनडीए के कार्यकर्ताओं ने आगे आकर भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया। लेकिन भीड़ अनियंत्रित होते चली गई। सभी लोग एक झलक अपने अभिनेता को देखने के लिए देखने के होड़ में लगे हुए थे।