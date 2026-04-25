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बाइक की ठोकर लगने पर बवाल; दरभंगा में भिड़े दो पक्ष, रोड़ेबाजी में 6 लोग घायल

Apr 25, 2026 10:53 am ISTsandeep हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, बिरौल (दरभंगा)
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दरभंगा में बाइक से ठोकर लगने के बाद दोनों पक्षों के बीच हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया। देखते ही देखते दोनों ओर से रोड़ेबाजी होने लगी। जानकारी मिलते ही एसडीओ शशांक राज व एसडीपीओ प्रभाकर तिवारी ने अनुमंडल के सभी थानों के पुलिस जवानों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया।

बाइक की ठोकर लगने पर बवाल; दरभंगा में भिड़े दो पक्ष, रोड़ेबाजी में 6 लोग घायल

दऱभंगा के सुपौल बाजार के हाटगाछी स्थित मकसूदपुर टोले में गुरुवार की देर रात दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई। इसमें दोनों तरफ से हुई रोड़ेबाजी में आधा दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए। उनका इलाज अनुमंडलीय अस्पताल में किया गया। इनमें से तीन वर्षीय मो. रेहान की हालत गंभीर बतायी जाती है। उसे पीएमसीएच रेफर किया गया है। 12 वर्षीय मो. अकबर एवं दूसरे पक्ष के 29 वर्षीय शिबू सहनी का इलाज डीएमसीएच में किया गया। शेष 21 वर्षीय मो. अब्दुल, 28 वर्षीय मो. परवेज, 25 वर्षीय गुड़िया खातून व 14 वर्षीया सोफिया का स्थानीय अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज किया गया। दूसरे पक्ष से 27 वर्षीय संतोष सहनी, 12 वर्षीय सरस्वती कुमारी, 40 वर्षीय रामचंद्र शर्मा व 55 वर्षीय विशो सहनी का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल में किया गया। घटना रात करीब नौ बजे की है।

बाइक की ठोकर लगने पर बवाल, दो पक्षों में रोड़ेबाजी

बताया जा रहा है कि बाइक से ठोकर लगने के बाद दोनों पक्षों के बीच हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया। देखते ही देखते दोनों ओर से रोड़ेबाजी होने लगी। जानकारी मिलते ही एसडीओ शशांक राज व एसडीपीओ प्रभाकर तिवारी ने अनुमंडल के सभी थानों के पुलिस जवानों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया। एसडीपीओ ने कहा कि पुलिस कैंप कर रही है। स्थिति नियंत्रण में है।

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12 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, रोड़ेबाजी में 6 घायल

इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से प्राथमिकी दर्ज कर दो महिलाओं सहित 12 आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। प्रथम पक्ष से शकीरा खातून के आवेदन पर 14 नामजद और 40-50 अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ है। द्वितीय पक्ष से फूलो सहनी के आवेदन पर 19 लोगों को नामजद किया गया है। इनमें से पहले पक्ष से दिलीप सहनी, अमरजीत सहनी, तेतर सहनी, मूर्ति देवी, विजय कुमार सहनी, बिशो सहनी, नूतन सहनी, बलराम सहनी एवं शंकर सहनी को गिरफ्तार किया गया है।

वीडियोग्राफी से उपद्रवियों से पहचान

दूसरे पक्ष से मो. सुमन बख्खो, सबीना खातून और मो. अकबर बख्खो को गिरफ्तार कर न्याय हिरासत में भेजा गया है। न्यायालय को सौंपे गए प्रतिवेदन में पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सभी गिरफ्तार आरोपितों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। घटना की वीडियोग्राफी भी पुलिस के पास उपलब्ध है, जिसके आधार पर अन्य उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। और मामले की जांच में जुट गई है।

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