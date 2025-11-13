Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsChaos during counting not allowed victory processions prohibited DGP issues warning on election
काउंटिंग में बवाल बर्दाश्त नहीं, जीत के जुलूस पर भी रोक; चुनावी लड़ाई-झगड़े पर DGP की वार्निंग

काउंटिंग में बवाल बर्दाश्त नहीं, जीत के जुलूस पर भी रोक; चुनावी लड़ाई-झगड़े पर DGP की वार्निंग

संक्षेप: Bihar Election Counting DGP: डीजीपी ने कहा कि लोग मतगणना केंद्रों के आस पास नहीं जाएं बल्कि घरों में मीडिया के माध्यम से काउंटिंग अपडेट लें। केंद्रों के आस पास निषेधाज्ञा लागू है।

Thu, 13 Nov 2025 03:57 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bihar Election Countig DGP: 14 नवम्बर को होने वाले बिहार चुनाव की मतगणना को लेकर पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दिया गया है। जीडीपी विनय कुमार ने साफ लहजे में चेतावनी दी है कि काउंटिंग या रिजल्ट पर बवाल करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। उपद्रवी तत्वों को अभी से चिह्नित कर गिरफ्तारी शुरू कर दी गई है। उन्होंने मतगणना केंद्र पर बेवजह भीड़ लगाने और जीत के बाद विजय जुलूस निकालने से मना कर दिया है। उन्होंने बिहार की जनता को रिकॉर्ड वोटिंग के लिए धन्यवाद दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

डीजीपी ने कहा कि चुनाव के दोनों चरणों में सुरक्षा व्यवस्था में कोई कोताही नहीं बरती गई। कड़ी सुरक्षा के बीच लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। किसी भी बूथ पर रिपोलिंग की नौबत नहीं आई। नागरिकों ने चुनाव में काफी सहयोग किया। अब पूरा ध्यान काउंटिंग पर हैं। राज्य के सभी काउंटिंग सेंटर पर पर्याप्त संख्या में बलों की तैनाती की गई है। इन केंद्रों के आस पार प्रवेंटिव मेजर के तहत तलाशी अभियान भी चलाए जा रहे हैं। जिन पर किसी भी तरह का शक है उन्हें अभी से पकड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोग मतगणना केंद्रों के आस पास नहीं जाएं बल्कि घरों में मीडिया के माध्यम से काउंटिंग अपडेट लें। केंद्रों के आस पास निषेधाज्ञा लागू है।

डीजीपी ने कहा कि जीत के बाद विजय जुलुस की अनुमति नहीं है। कहा कि नक्सल इलाकों में भी लोगों ने काफी मतदान किया। महिलाओं ने खुलकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राज्य के लिए यह बड़ी उपलब्धी है। 106 कंपनी पारा मिलिट्री, 100 कंपनी बीएमपी, हजारों की संख्या में बिहार पुलिस बल को लगाया गया है। दूसरे राज्यों से आईं कंपनियां जो अभी तक नहीं लौट पाई हैं उनका उपयोग किया गया है। पुलिस ने लाठी बल, टियर गैस, वाटर कैनन, सशसत्र दस्ता सब को तैयार रखा है। आज से ही शहर के चारों ओर पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है।

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

उन्होेंने कहा कि जो भी बेवजह किसी मामले में दखल देने की कोशिश करेंगे तो उनपर कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र में बीएनएसएस 163 लागू रहेगा। पुलिस कहीं भीड़ नहीं लगने देगी। काउंटिंग में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।