मतगणना से पहले बिहार के सासाराम में स्ट्रांग रूम का CCTV बंद होने पर हंगामा, प्रत्याशियों में आक्रोश
संक्षेप: प्रत्याशियों के अभिकर्ताओं का आरोप है कि सुबह जब स्ट्रांग रूम सील किया गया, तब उसके बाहर मॉनिटर लगा हुआ था। उस वक्त अंदर स्ट्रांग रूम में रखे गए ईवीएम दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन, जिलाधिकारी के आने पर अभिकर्ताओं को यह कहकर वहां से हटाया गया कि वहां पर किसी को नहीं बैठना है।
बिहार में मतों की गिनती से पहले सासाराम में स्ट्रॉग रूम का सीसीटीवी कैमरा बंद होने पर भारी हंगामे की स्थिति खड़ी हो गई। तकिया बाजार समिति में स्थित दिनारा विधानसभा के स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद होने पर प्रत्याशी व उनके कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा गया। अभिकर्ताओं की शिकायत पर कई दलों के प्रत्याशी स्ट्रांग रूम पहुंचे व जिला प्रशासन को कठघरे में खड़ा किया।
अभिकर्ताओं को बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। डीएम के कहने पर जिस स्थान पर अभिकर्ताओं को बैठाया गया है, वहां पर स्ट्रांग रूम का कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखाई पड़ रही है। प्रत्याशियों व उनके अभिकर्ताओं का आरोप है कि सुबह में आरओ द्वारा जिस जगह पर बैठाया गया, उसी जगह से बाद में डीएम द्वारा हटाया गया। इसका क्या माइने निकाला जाए।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी उदिता सिंह ने बतायी कि स्ट्रांग रूम के अंदर बिजली काट दी गई है। इस कारण स्ट्रांग रूम में रखे गए ईवीएम बाहर से दिखाई नहीं पड़ेंगे। बाहर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे का मॉनिटर पर दिखाया जा रहा है।