यूट्यूबर मनीष कश्यप का क्या हुआ? चनपटिया सीट पर कौन जीत रहा और कौन हार, जान लीजिए हाल
संक्षेप: इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक रंजन सबसे आगे चल रहे हैं। दूसरे राउंड की गिनती पूरी होने तक उन्हें कुल 9406 वोट मिले हैं। रंजन भाजपा उम्मीदवार से 1810 वोट से आगे चल रहे हैं। भाजपा ने उमाकांत सिंह को यहां से उम्मीदवार बनाया है।
पश्चिम चंपारण की चनपटिया विधानसभा सीट पर मशहूर यूट्यूबर और जन सुराज पार्टी के कैंडिडेट त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप चुनावी हार-जीत की रेस में काफी पीछे चले गए हैं। वह इस सीट पर तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। इससे पहले माना जा रहा था कि वह चनपटिया के चुनाव को त्रिकोणात्मक बना सकते हैं लेकिन दूसरे राउंड का गिनता पूरी होने तक वह तीसरे स्थान पर चल रहे हैं। उन्हें अब तक कुल 2308 वोट ही मिल सके हैं।
हालांकि, इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक रंजन सबसे आगे चल रहे हैं। दूसरे राउंड की गिनती पूरी होने तक उन्हें कुल 9406 वोट मिले हैं। रंजन भाजपा उम्मीदवार से 1810 वोट से आगे चल रहे हैं। भाजपा ने उमाकांत सिंह (Umakant Singh) को यहां से उम्मीदवार बनाया है। उन्हें अब तक कुल 7596 वोट मिले हैं। चनपटिया में इस बार कुल पांच उम्मीदवार मैदान में हैं।
मनीष कश्यप ने पहले भाजपा की सदस्यता ली थी लेकिन बाद में वह जन सुराज पार्टी में शामिल हो गए थे। बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनावों में इस सीट पर भाजपा के उमाकांत सिंह ने जीत हासिल की थी। तब इस सीट पर हार जीत का अंतर 13469 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार Abhishek Ranjan को हराया था। चनपटिया में 2020 के चुनाव में 63.82% मतदान हुआ था। चुनाव में 47.69% वोट पाकर BJP नंबर 1 रही थी।