Chanpatia LIVE: चनपटिया में बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस, मतगणना आज
संक्षेप: Chanpatia Assembly Seat Result LIVE 2025: चनपटिया विधानसभा सीट पर मतगणना के बाद प्रत्याशियों की जीत-हार की तस्वीर साफ हो जाएगी। इस सीट से बीजेपी प्रत्याशी उमाकांत सिंह मौजूदा विधायक हैं। कांग्रेस ने इस सीट पर अभिषेक रंजन को टिकट थमाया है तो वहीं जन सुराज पार्टी से मनीष कश्यप भी मैदान में हैं।
Chanpatia Assembly Seat Result LIVE 2025: पश्चिम चंपारण की चनपटिया विधानसभा सीट बिहार की 243 सीटों में से एक अहम सीट मानी जाती है। इस सीट पर आज सुबह 8 बजे से मतणगना शुरू होगी। यह सामान्य श्रेणी की सीट है। चनपटिया विधानसभा सीट एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है। इस सीट से बीजेपी ने अपने दिग्गज नेता उमाकांत सिंह को मैदान में उतारा है। उमाकांत सिंह मौजूदा विधायक भी हैं। कांग्रेस ने इस सीट पर अभिषेक रंजन को टिकट थमाया है तो वहीं जन सुराज पार्टी से मनीष कश्यप भी मैदान में हैं। मनीष कश्यप मशहूर यूट्यूबर रहे हैं। मनीष कश्यप ने पहले बीजेपी की सदस्यता ली थी लेकिन बाद में वो भाजपा छोड़ कर जनसुराज में शामिल हो गए थे।
साल 2020 से पहले भी यह सीट बीजेपी के पास ही थी। साल 2020 में इस सीट पर हुए चुनाव में उमाकांत सिंह को कुल 83,828 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के अभिषेक रंजन को 70,359 वोट मिले थे। निर्दलीय प्रत्याशी त्रिपुरारी कुमार तिवारी को 9,239 मत मिले थे। इसके अलावा नोटा को भी 2910 मत पड़े थे।
साल 2015 के चुनाव में बीजेपी के ही प्रकाश राय ने विरोधियों को पटखनी दी थी। इस विधानसभा में चनपटिया प्रखंड और मझौलिया प्रखंड की 11 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। यूं तो यहां मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। हालांकि, जनसुराज के मनीष कश्यप इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकते हैं। यहां दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर को वोट डाले गए थे। इस विधानसभा की जनता ने अपने विधायक के नाम पर मुहर लगा दी और फिलहाल वो ईवीएम में कैद है। जैसे-जैसे यहां वोटों की गिनती आगे बढ़ेगी जीत और हार की तस्वीर साफ हो जाएगी।