'बदलो सरकार, बचाओ बिहार', सीपीआई का 25वां राज्य सम्मेलन कल से, 5 दिन चलेगा

‘बदलो सरकार, बचाओ बिहार’ के नारे के साथ भाकपा की प्रदेश इकाई का 25वां राज्य सम्मेलन सोमवार से शुरू होगा। संगठन को धार देने तथा ‘‌फाइनल’ की रणनीति तैयार करने के लिए आहूत किया गया है। खुले सत्र को भाकपा के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा, राष्ट्रीय सचिव पल्लव सेन गुप्ता समेत नेता संबोधित करेंगे।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के प्रदेश इकाई का 25वां राज्य सम्मेलन ‘बदलो सरकार, बचाओ बिहार’ के नारे के साथ सोमवार से शुरू होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले संगठन को धार देने तथा ‘‌फाइनल’ की रणनीति तैयार करने को लेकर आहूत यह पांच दिवसीय सम्मेलन 12 सितंबर तक पटना के गेट पब्लिक लाइब्रेरी, गर्दनीबाग में होगा। इसकी शुरुआत तीन बजे झंडोत्तोलन के साथ होगी और चार बजे से खुला सत्र होगा। भाकपा के राज्य सचिव रामनरेश पांडेय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सम्मेलन की जानकरी दी। बताया कि सम्मेलन में राज्यभर से चुने हुए एक हजार से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे।

खुले सत्र को भाकपा के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा, राष्ट्रीय सचिव पल्लव सेन गुप्ता व राष्ट्रीय सचिव सह पूर्व सांसद नागेंद्रनाथ ओझा आदि नेता संबोधित करेंगे। सम्मेलन का नाम पूर्व सांसद रामावतार शास्त्री नगर रखा गया है। सम्मेलन में राज्य में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाढ़-सुखा, भूमि संघर्ष सहित विभिन ज्वलंत मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे और आगे के आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी।