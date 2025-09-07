Change the government save Bihar CPI 25th state conference from tomorrow will last for 5 days 'बदलो सरकार, बचाओ बिहार', सीपीआई का 25वां राज्य सम्मेलन कल से, 5 दिन चलेगा, Bihar Hindi News - Hindustan
'बदलो सरकार, बचाओ बिहार', सीपीआई का 25वां राज्य सम्मेलन कल से, 5 दिन चलेगा

‘बदलो सरकार, बचाओ बिहार’ के नारे के साथ भाकपा की प्रदेश इकाई का 25वां राज्य सम्मेलन सोमवार से शुरू होगा। संगठन को धार देने तथा ‘‌फाइनल’ की रणनीति तैयार करने के लिए आहूत किया गया है। खुले सत्र को भाकपा के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा, राष्ट्रीय सचिव पल्लव सेन गुप्ता समेत नेता संबोधित करेंगे।

sandeep हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटनाSun, 7 Sep 2025 10:56 PM
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के प्रदेश इकाई का 25वां राज्य सम्मेलन ‘बदलो सरकार, बचाओ बिहार’ के नारे के साथ सोमवार से शुरू होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले संगठन को धार देने तथा ‘‌फाइनल’ की रणनीति तैयार करने को लेकर आहूत यह पांच दिवसीय सम्मेलन 12 सितंबर तक पटना के गेट पब्लिक लाइब्रेरी, गर्दनीबाग में होगा। इसकी शुरुआत तीन बजे झंडोत्तोलन के साथ होगी और चार बजे से खुला सत्र होगा। भाकपा के राज्य सचिव रामनरेश पांडेय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सम्मेलन की जानकरी दी। बताया कि सम्मेलन में राज्यभर से चुने हुए एक हजार से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे।

खुले सत्र को भाकपा के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा, राष्ट्रीय सचिव पल्लव सेन गुप्ता व राष्ट्रीय सचिव सह पूर्व सांसद नागेंद्रनाथ ओझा आदि नेता संबोधित करेंगे। सम्मेलन का नाम पूर्व सांसद रामावतार शास्त्री नगर रखा गया है। सम्मेलन में राज्य में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाढ़-सुखा, भूमि संघर्ष सहित विभिन ज्वलंत मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे और आगे के आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी।

खुले सत्र में बुद्धिजीवी, पत्रकार, वकील, डॉक्टर, छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, महिला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। राज्य सम्मेलन पूरी तरह पार्टी के शताब्दी वर्ष को समर्पित होगा। मौके पर नागेन्द्र नाथ ओझा, जानकी पासवान और प्रो. कार्यानंद पासवान मौजूद थे।