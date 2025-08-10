chandan mishra shooter rudra arrested by patna police चंदन मिश्रा का एक और शूटर अरेस्ट, एक बार में पिस्टल कॉक नहीं कर पा रहा था रूद्रा, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newschandan mishra shooter rudra arrested by patna police

चंदन मिश्रा का एक और शूटर अरेस्ट, एक बार में पिस्टल कॉक नहीं कर पा रहा था रूद्रा

रूद्रा एक बार में पिस्टल कॉक नहीं कर पा रहा था। सीसीटीवी फुटेज में कैद तस्वीर में उसकी तस्वीर साफ दिखी थी। पिस्टल कॉक करने के बाद वह चंदन के कमरे में घुसा और गोली मारी। इसके अलावा बाइक पर वह बीच में बैठकर भागा था।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीमSun, 10 Aug 2025 06:59 AM
share Share
Follow Us on
चंदन मिश्रा का एक और शूटर अरेस्ट, एक बार में पिस्टल कॉक नहीं कर पा रहा था रूद्रा

राजधानी के पारस अस्पताल में 17 जुलाई को हुई चंदन मिश्रा की हत्या मामले में पटना पुलिस ने एक और शूटर विजयकांत पांडेय उर्फ रूद्रा पांडेय को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले शुक्रवार को रेकी करने वाले राजेश यादव को विशेष टीम ने पकड़ा था। दोनों बक्सर जिले के सिमरी थाना इलाके के रहने वाले हैं।

वहीं, इन दोनों सहित अन्य अपराधियों को पनाह देने वाले रोहित पांडेय के रुपसपुर थानांतर्गत आनंद विहार कॉलोनी स्थित किराये के कमरे में छापेमारी के दौरान 190 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। अस्पताल में चंदन की रेकी करने के बाद अपराधी रोहित के कमरे में रुके थे और वहां हेरोइन को किताब के अंदर छिपा कर रख दिया था।

ये भी पढ़ें:19 लोग मर गए, 10 लाख से अधिक प्रभावित; बिहार में 10 नदियों से 13 जिलों में बाढ़

रोहित मादक पदार्थों की तस्करी का अवैध धंधा करता है। इधर, पुलिस की पूछताछ में यह बात सामने आई है कि 12 जुलाई को राजेश, धन्नू ओर बलवंत के साथ पारस अस्पताल में चंदन की रेकी करने गया था। उसने बताया कि यह सब कुछ शेरू के इशारे पर किया गया। राजेश वही शख्स है जिसे घटना को अंजाम देने के बाद अपराधियों ने हथियार वापस कर दिये थे।

पुरुलिया जेल में अब शेरू को रिमांड पर लेने का रास्ता साफ

शूटर और लाइनर की गिरफ्तारी के बाद अब पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जेल में बंद शेरू को रिमांड पर लेने का रास्ता साफ हो गया है। पटना पुलिस जल्द ही उसे रिमांड पर लेगी। यह भी संभव है कि उसी समय बलवंत को भी रिमांड पर लिया जाये।

ये भी पढ़ें:बिहार के सुपौल समेत इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, पटना में कैसा रहेगा मौसम

एक बार में पिस्टल कॉक नहीं कर पा रहा था रूद्रा

रूद्रा एक बार में पिस्टल कॉक नहीं कर पा रहा था। सीसीटीवी फुटेज में कैद तस्वीर में उसकी तस्वीर साफ दिखी थी। पिस्टल कॉक करने के बाद वह चंदन के कमरे में घुसा और गोली मारी। इसके अलावा बाइक पर वह बीच में बैठकर भागा था।

पटना के SSP कार्तिकेय के शर्मा पटना पुलिस ने शूटर विजयकांत और लाइनर राजेश को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे किये हैं। इस घटना में शामिल अन्य अपराधियों की तलाश में हमारी टीम छापेमारी कर रही है।

ये भी पढ़ें:बिहार चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे यह 17 राजनीतिक दल, EC ने सूची से हटाया