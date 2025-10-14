प्रशांत किशोर नहीं चंचल सिंह; राघोपुर से तेजस्वी के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव; जन सुराज ने बनाया कैंडिडेट

संक्षेप: Bihar Elections: राघोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच जन सुराज ने चंचल सिंह को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने चंचल सिंह को पार्टी सिंबल दिया।

Bihar Chunav: वैशाली जिले की राघोपुर विधानसभा सीट से तेजस्वी यादव के खिलाफ जन सुराज के प्रशांत किशोर के लड़ने की चर्चा थी। लेकिन अब साफ हो गया है कि पीके चुनाव नहीं लड़ेंगे। जन सुराज ने चंचल सिंह को राघोपुर से टिकट दिया है। उन्हें जन सुराज का प्रत्याशी बनाया है। जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने उन्हें पार्टी सिंबल भी दे दिया है।

इससे पहले जन सुराज की जारी हुईं प्रत्याशियों की दोनों लिस्ट में राघोपुर के प्रत्याशी का नाम नहीं था। अब तक जन सुराज दो चरणों में अपने 116 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुका है।आपको बता दें तेजस्वी तीसरी बार राघोपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वे 15 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे।

राघोपुर से तेजस्वी के खिलाफ प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की चर्चा इसलिए भी तेज थी। क्योंकि 11 अक्टूबर से राघोपुर से ही जन सुराज ने चुनावी अभियान का आगाज किया था। तब पीके ने तेजस्वी को चेताते हुए कहा था कि अगर वो राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं, तो राजद नेता को दो सीटों से चुनाव लड़ना पडे़गा। प्रशांत ने कहा कि तेजस्वी यादव का भी हाल वैसा ही होगा जैसा राहुल गांधी का अमेठी में हुआ था।