प्रशांत किशोर नहीं चंचल सिंह; राघोपुर से तेजस्वी के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव; जन सुराज ने बनाया कैंडिडेट

संक्षेप: Bihar Elections: राघोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच जन सुराज ने चंचल सिंह को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने चंचल सिंह को पार्टी सिंबल दिया। 

Tue, 14 Oct 2025 08:50 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
प्रशांत किशोर नहीं चंचल सिंह; राघोपुर से तेजस्वी के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव; जन सुराज ने बनाया कैंडिडेट

Bihar Chunav: वैशाली जिले की राघोपुर विधानसभा सीट से तेजस्वी यादव के खिलाफ जन सुराज के प्रशांत किशोर के लड़ने की चर्चा थी। लेकिन अब साफ हो गया है कि पीके चुनाव नहीं लड़ेंगे। जन सुराज ने चंचल सिंह को राघोपुर से टिकट दिया है। उन्हें जन सुराज का प्रत्याशी बनाया है। जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने उन्हें पार्टी सिंबल भी दे दिया है।

इससे पहले जन सुराज की जारी हुईं प्रत्याशियों की दोनों लिस्ट में राघोपुर के प्रत्याशी का नाम नहीं था। अब तक जन सुराज दो चरणों में अपने 116 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुका है।आपको बता दें तेजस्वी तीसरी बार राघोपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वे 15 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

राघोपुर से तेजस्वी के खिलाफ प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की चर्चा इसलिए भी तेज थी। क्योंकि 11 अक्टूबर से राघोपुर से ही जन सुराज ने चुनावी अभियान का आगाज किया था। तब पीके ने तेजस्वी को चेताते हुए कहा था कि अगर वो राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं, तो राजद नेता को दो सीटों से चुनाव लड़ना पडे़गा। प्रशांत ने कहा कि तेजस्वी यादव का भी हाल वैसा ही होगा जैसा राहुल गांधी का अमेठी में हुआ था।

आपको बता दें 2015 में पहली बार राघोपुर से विधायक बने थे। उस समय की महागठबंधन सरकार में वे बतौर उपमुख्यमंत्री सरकार में शामिल हुए थे। इसके बाद 2020 के चुनाव में भी उन्होंने राघोपुर से जीत दर्ज की। अब वे तीसरी बार वे वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। नामांकन को लेकर पार्टी की ओर से तैयारी की गई है