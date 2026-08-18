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काम की बात: मैट्रिक-इंटर परीक्षा के छात्र-छात्राओं को एक और मौका, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इस डेट तक करें आवेदन

By Sudhir Kumar
हिन्दुस्तान, पटना, मुख्य संवाददाता
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इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2027 के लिए जिन विद्यार्थियों का अब तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं अनुमति आवेदन नहीं हो सका है, उनके लिए शिक्षण संस्थानों को यह विशेष एवं अंतिम अवसर दिया गया है।

मैट्रिक-इंटर के विद्यार्थियों को एक और मौका
मैट्रिक-इंटर के विद्यार्थियों को एक और मौका

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2027 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं अनुमति आवेदन का अंतिम मौका दिया है। अबतक छूटे विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन 18 से 22 अगस्त तक हो सकेगा। इस दौरान विलंब शुल्क के साथ आवेदन और शुल्क जमा किया जाएगा। इस फैसले से छात्र छात्राओं को बड़ी राहत मिलेगी।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष डॉ. त्यागराजन एसएम ने बताया कि इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2027 के लिए जिन विद्यार्थियों का अब तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं अनुमति आवेदन नहीं हो सका है, उनके लिए शिक्षण संस्थानों को यह विशेष एवं अंतिम अवसर दिया गया है। शिक्षा विभाग को जानकारी मिली कि बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं अभी तक पंजीयन नहीं करा पाए हैं। उनके हितों को देखते हुए यह अंतिम मौका दिया गया है ताकि अधिक से अधिक बच्चे परीक्षा में बैठ सकें।

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इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए शिक्षण संस्थानों के प्रधान यूजर आइडी और पासवर्ड से समिति की वेबसाइट intermediate.biharboardonline.com पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं शुल्क जमा कर सकते हैं। मैट्रिक परीक्षा के लिए मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधान अपने यूजर आइडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर secondary.biharboardonline.org पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं शुल्क जमा कर सकते हैं। समिति के डायरेक्ट लिंक biharboard online.org से भी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। संबंधित शिक्षण संस्थानों को निर्धारित अवधि में छूटे विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन और अनुमति आवेदन हर हाल में पूरा कराने को कहा गया है।

शिक्षा विभाग ने शनिवार को हाफ डे का भेजा निर्देश

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि शनिवार को हर हाल में सरकारी विद्यालयों का संचालन आधे दिन तक ही होगा। विभाग को सूचना मिली है कि कई जिलों में ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसे में विभाग ने सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बिना शनिवार को हाफ डे के दौरान विद्यालय संचालन के संबंध में अलग से निर्देश जारी करने की सूचना को गंभीरता से लिया है।

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विभागीय आदेश के अनुसार राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में शनिवार को प्रातः 9.30 बजे से दोपहर एक बजे तक विद्यालय का संचालन किया जाना है। इस व्यवस्था में विभाग के स्तर से कोई बदलाव नहीं किया गया है। माध्यमिक शिक्षा कार्यालय द्वारा जारी पत्र में विशेष सचिव धर्मेन्द्र कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस निर्देश का सख्ती से अनुपालन करने को कहा है। स्पष्ट किया है कि निर्देश की अवहेलना की स्थिति में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

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लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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