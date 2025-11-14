Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newschamparan region election results nda and congress in contest renu devi pramod sinha bettiah chunav parinam
Champaran Election Results Live: चंपारण में मतगणना शुरू, NDA को ना लग जाए 'नाराजगी' की नजर, महागठबंधन कितना ताकतवर?

Champaran Election Results Live: चंपारण में मतगणना शुरू, NDA को ना लग जाए 'नाराजगी' की नजर, महागठबंधन कितना ताकतवर?

संक्षेप: Champaran Election Results Live: चंपारण रीजन के दो जिलों पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में कुल 21 सीटें हैं। पश्चिमी चंपारण की बेतिया सीट से बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री रेणु देवी को उतारा है। वह पांच बार की विधायक हैं। वहीं पश्चिमी चंपारण में एनडीए की मजबूत पकड़ मानी जाती है। 

Fri, 14 Nov 2025 08:04 AMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Champaran Region Election Result Live: चंपारण की सभी 21 विधानसभा सीटों के चुनावी रुझान सुबह 8 बजे से आने शुरू हो गए हैं। चंपारण के चुनाव परिणाम एनडीए के लिए बेहद मायने रखते हैं। चंपारण क्षेत्र भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से जुड़ा है। महात्मा गांधी ने चंपारण से ही अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। 2020 के चुनाव में यहां की 21 सीटों में से 17 पर एनडीए को जीत हासिल हुई थी। पश्चिमी चंपारण की बाल्मीकिनगर सीट पर जेडीयू ने फिर से धीरेंद्र प्रताप सिंह पर दांव लगाया है। वहीं कांग्रेस ने सुरेंद्र कुशवाहा को उतारा है। जनसुराज पार्टी के दृग नारायण प्रसाद का नामांकन रद्द हो गया था। वाल्मीकिनगर में थारू आदिवासियों के वोट बेहद मायने रखते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

Champaran Region Election Result सुबह 8 बजेः बिहार की सभी 243 सीटों के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। मतगणना में सुबह 8 बजे पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी. ईवीएम के मतों की गिनती 8.30 बजे से शुरू होगी. चुनाव आयोग के मुताबिक मतगणना केंद्रों पर पहले रुझान की घोषणा लगभग 9 बजे तक हो सकती है, लेकिन उसकी साइट पर सुबह 9.30 बजे पहले राउंड की गिनती के नंबर बताए जाएंगे।

रामनगर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने भागीरथी देवी का टिकट काट दिया था और नंद किशोर राम को उतारा है। यहां से आरजेडी के सुबोध पासवान मुकाबले में हैं। पूर्वी चंपारण की महत्वपूर्ण सीटों में सुगौली, नरकटिया और रक्सौल सीटें हैं। सुगौली में वीआईपी प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया था। यहां से एनडीए की तरफ से राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता और जनसुराज पार्टी के अजय झा मैदान में हैं। वहीं नरकटिया सीट पर आरजेडी ने डॉ. शमीम अहमद को उतारा है और जेडीयू के विशाल शाह उनके सामने हैं।

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

रक्सौल सीट पर बीजेपी के प्रमोद कुमार सिन्हा और कांग्रेस के पूर्व मंत्री श्याम बिहारी प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्वी चंपारण की मधुबन सीट पर बीजेपी के पूर्व मंत्री राणा रणधीर और आरजेडी की संध्या रानी के बीच मुकाबला है। यहां की कई सीटों पर तीसरी पार्टी के उम्मीदवार निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। इस बार एनडीए में टिकट बंटवारे और नाराजगी के चलते चुनावी समीकरण जटिल हो गए हैं।

पश्चिमी चंपारण इस बार कांग्रेस 9 में से छह सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पश्चिमी चंपारण की बेतिया सीट हॉट सीट बनी हुई है। यहां से पूर्व उपमुख्यमंत्री और बीजेपी की सीनियर नेता रेणु देवी मैदान में हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी वसी अहमद से है। रेणु देवी बेतिया सीट से पांच बार विधायक रह चुकी हैं। माना जाता है कि उनकी पकड़ महिला मतदाताओं पर काफी ज्यादा है।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Bihar Assembly Elections Bihar Assembly Results 2025 Bihar Elections अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।