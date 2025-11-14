Chakai Result LIVE: चकाई चुनाव नतीजा; राजद की सावित्री देवी आगे, जेडीयू के सुमित सिंह पीछे
संक्षेप: Chakai Assembly Seat Result LIVE 2025: जमुई जिले की चकाई सीट पर आरजेडी की सावित्री देवी रुझानों में आगे चल रही हैं। वहीं जदयू के सुमित सिंह पीछे चल रहे हैं।
Chakai Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार के जमुई जिले की चकाई सीट के 2020 के परिणाम चौंकाने वाले रहे थे। जब निर्दलीय सुमित कुमार सिंह ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार आरजेडी और जेडीयू की टक्कर मानी जा रही है। सुमित सिंह जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े हैं। वहीं राजद ने सावित्री देवी को प्रत्याशी बनाया है। जन सुराज ने राहुल कुमार को मैदान में उतारा है।
9:37 AM- Chakai Assembly Seat Result LIVE 2025: चकाई सीट से आरजेडी की सावित्री देवी रुझानों में आगे चल रही है। वहीं जदयू के सुमित सिंह पीछे हैं।
2020 के चुनाव में निर्दलीय सुमित सिंह ने राजद की सावित्री देवी को नजदीकी मुकाबले में 581 वोटों के अंतर से हराया था। एक बार फिर दोनों आमने-सामने हैं। 11 नवबंर को दूसरे चरण की वोटिंग में इस सीट पर मतदान हुआ।
पिछले 35 सालों से कोई भी विधायक इस सीट से लगातार दूसरी बार चुनाव नहीं जीत पाया है। 1962 से अब तक हुए 15 चुनावों में से 13 बार मुख्य रूप से दो परिवारों श्रीकृष्ण सिंह और फाल्गुनी प्रसाद यादव के सदस्यों ने ही बारी-बारी से सत्ता संभाली है। 2010 में श्रीकृष्ण सिंह की तीसरी पीढ़ी के सुमित कुमार सिंह ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद, 2015 में यादव परिवार की सावित्री देवी ने इस सीट से पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रचा। 2020 के चुनाव में सुमित सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वापसी की और सावित्री देवी को हराया। माना जाता है कि इस विधानसभा सीट पर मुस्लिम, रविदास और राजपूतों की संख्या अच्छी है।