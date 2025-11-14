Chakai Result LIVE: चकाई चुनाव नतीजा; राजद की सावित्री देवी आगे, जेडीयू के सुमित सिंह पीछे

संक्षेप: Chakai Assembly Seat Result LIVE 2025: जमुई जिले की चकाई सीट पर आरजेडी की सावित्री देवी रुझानों में आगे चल रही हैं। वहीं जदयू के सुमित सिंह पीछे चल रहे हैं।

Chakai Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार के जमुई जिले की चकाई सीट के 2020 के परिणाम चौंकाने वाले रहे थे। जब निर्दलीय सुमित कुमार सिंह ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार आरजेडी और जेडीयू की टक्कर मानी जा रही है। सुमित सिंह जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े हैं। वहीं राजद ने सावित्री देवी को प्रत्याशी बनाया है। जन सुराज ने राहुल कुमार को मैदान में उतारा है।

चकाई सीट की मतगणना के पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। 9:37 AM- Chakai Assembly Seat Result LIVE 2025: चकाई सीट से आरजेडी की सावित्री देवी रुझानों में आगे चल रही है। वहीं जदयू के सुमित सिंह पीछे हैं।

2020 के चुनाव में निर्दलीय सुमित सिंह ने राजद की सावित्री देवी को नजदीकी मुकाबले में 581 वोटों के अंतर से हराया था। एक बार फिर दोनों आमने-सामने हैं। 11 नवबंर को दूसरे चरण की वोटिंग में इस सीट पर मतदान हुआ।