Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsChakai Assembly Seat Result 2025 who will win Sumit Singh JDU Savitri Devi RJD Rahul Kumar Jan Suraj election counting
Chakai Result LIVE: चकाई चुनाव नतीजा; राजद की सावित्री देवी आगे, जेडीयू के सुमित सिंह पीछे

Chakai Result LIVE: चकाई चुनाव नतीजा; राजद की सावित्री देवी आगे, जेडीयू के सुमित सिंह पीछे

संक्षेप: Chakai Assembly Seat Result LIVE 2025: जमुई जिले की चकाई सीट पर आरजेडी की सावित्री देवी रुझानों में आगे चल रही हैं। वहीं जदयू के सुमित सिंह पीछे चल रहे हैं। 

Fri, 14 Nov 2025 09:44 AMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, जमुई
share Share
Follow Us on

Chakai Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार के जमुई जिले की चकाई सीट के 2020 के परिणाम चौंकाने वाले रहे थे। जब निर्दलीय सुमित कुमार सिंह ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार आरजेडी और जेडीयू की टक्कर मानी जा रही है। सुमित सिंह जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े हैं। वहीं राजद ने सावित्री देवी को प्रत्याशी बनाया है। जन सुराज ने राहुल कुमार को मैदान में उतारा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

चकाई सीट की मतगणना के पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें।

9:37 AM- Chakai Assembly Seat Result LIVE 2025: चकाई सीट से आरजेडी की सावित्री देवी रुझानों में आगे चल रही है। वहीं जदयू के सुमित सिंह पीछे हैं।

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

2020 के चुनाव में निर्दलीय सुमित सिंह ने राजद की सावित्री देवी को नजदीकी मुकाबले में 581 वोटों के अंतर से हराया था। एक बार फिर दोनों आमने-सामने हैं। 11 नवबंर को दूसरे चरण की वोटिंग में इस सीट पर मतदान हुआ।

पिछले 35 सालों से कोई भी विधायक इस सीट से लगातार दूसरी बार चुनाव नहीं जीत पाया है। 1962 से अब तक हुए 15 चुनावों में से 13 बार मुख्य रूप से दो परिवारों श्रीकृष्ण सिंह और फाल्गुनी प्रसाद यादव के सदस्यों ने ही बारी-बारी से सत्ता संभाली है। 2010 में श्रीकृष्ण सिंह की तीसरी पीढ़ी के सुमित कुमार सिंह ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद, 2015 में यादव परिवार की सावित्री देवी ने इस सीट से पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रचा। 2020 के चुनाव में सुमित सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वापसी की और सावित्री देवी को हराया। माना जाता है कि इस विधानसभा सीट पर मुस्लिम, रविदास और राजपूतों की संख्या अच्छी है।