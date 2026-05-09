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जिंदगी की जंग हार गए सभापति राजकुमार, EO कृष्ण भूषण ने दी थी कुर्बानी; सुल्तानगंज टेंडर में डबल मर्डर

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, भागलपुर, वरीय संवाददाता
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सुल्तानगंज नगर परिषद के मुख्य पार्षद(सभापति) राजकुमार उर्फ गुड्डू का पटना में इलाज के दौरान निधन हो गया। नगर परिषद कार्यालय में घुसकर अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी थी।

जिंदगी की जंग हार गए सभापति राजकुमार, EO कृष्ण भूषण ने दी थी कुर्बानी; सुल्तानगंज टेंडर में डबल मर्डर

बिहार के भागलपुर में एक सरकारी दफ्तर में 28 अप्रैल को टेंडर के लिए जो खूनी खेल खेला गया उसके दूसरे शिकार राजकुमार जिंदगी की जंग हार गए। सुल्तानगंज नगर परिषद के मुख्य पार्षद(सभापति) राजकुमार उर्फ गुड्डू का पटना में इलाज के दौरान निधन हो गया। नगर परिषद कार्यालय में घुसकर अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी थी। गुड्डू पर गोली चलने के बाद नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण बदमाशों का हथियार छीनने की कोशिश शहीद हो गए थे। उनके सिर में पॉइंट ब्लैंक से गोली मार दी गयी थी। पुलिस ने अगले ही दिन कांड के मुख्य आरोपी रामधनी यादव(उपसभापति के पति) को एनाकाउंटर में पूर्ण मार गिराया और अन्य कई आरोपियों को जेल भेज दिया।

कई दिनों तक पटना के एक निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर मौत से संघर्ष करने के बाद शुक्रवार देर रात उनका निधन हो गया। उनके निधन से सुल्तानगंज समेत पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। अपराधियों ने कार्यालय में घुसकर मुख्य पार्षद व कार्यपालक अभियंता कृष्ण कुमार भूषण पर जानलेवा हमला किया था। इस वारदात में कार्यपालक पदाधिकारी की मौके पर मौत हो गई थी। राजकुमार गुड्डू के सिर और सीने में दो गोली अटकी हुई थी।

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राजकुमार का पटना में इलाज चल रहा था पर हालत ठीक नहीं नहीं होने के कारण ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था। गोली लगने के 11 दिन बाद मुख्य पार्षद की मौत हो गई। गुड्डु के परिवार के लोग अभी पटना में हैं। गुड्डू भाजपा से भी जुड़े थे। घटना के बाद उनके इलाज के लिए अस्पताल में मौजूद भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष कुमार ने गुड्डू की मौत की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि पार्टी से जुड़े और नगर परिषद के मुख्य पार्षद राजकुमार गुड्डू अब हमारे बीच नहीं रहे।

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पहली बार नगर निकाय का चुनाव लड़े थे गुड्डू

दिसंबर 2022 में आयोजित नगर निकाय चुनाव जीतकर राजकुमार मुख्य पार्षद बने थे। जनवरी 2023 में शपथ ग्रहण के बाद कामकाम शुरू किया। राजनीति में आने से पहले गुड्डू अपने दिवंगत पिता बच्चू साह की मिठाई की दुकान संचालित करते थे। उनके कार्यकाल में सुल्तानगंज शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण, हर घर नल का जल समेत अन्य श्रावणी मेला का बेहतर आयोजन हुआ। उन्होंने ही सुल्तानगंज का नाम बदलकर अजगैवीनाथ धाम का प्रस्ताव पारित कर सरकार के पास अनुशंसा के लिए भेजा था। सूत्रों की माने तो नगर परिषद के सरकारी फंड में लूट खसोट का मौका हाथ से गंवाने के कारण दबंगों के निशाने पर आ गए थे। खासकर श्रावणी मेला के दौरान होने वाले अंधाधुंध सरकारी खर्च में हिस्सा नहीं मिलना भी इस हादसे का कारण हो सकता है।

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Sudhir Kumar

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Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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