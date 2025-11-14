Chainpur Assembly Seat Result LIVE 2025: चैनपुर सीट का नतीजा; मो. जमा खान, बृजकिशोर बिंद, हेमंत चौबे में कौन जीतेगा
संक्षेप: Chainpur Assembly Seat Result LIVE 2025: चैनपुर विधानसभा सीट रिजल्ट 2025 की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। जेडीयू के मो. जमा खान, आरजेडी के बृज किशोर बिंद, जन सुराज के हेमंत चौबे और वीआईपी के बाल गोविंद बिंद के बीच हार जीत का मुकाबला बेहद दिलचस्प बना हुआ है।
Chainpur Assembly Seat Result LIVE 2025: कैमूर जिले की चैनपुर विधानसभा सीट पर इस बार चार दावेदारों के बीच सियासी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। इस सीट से जेडीयू के मो. जमा खान, आरजेडी के बृज किशोर बिंद, जन सुराज पार्टी के हेमंत चौबे और वीआईपी के बाल गोविंद बिंद के बीच हार-जीत का मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है। चैनपुर विधानसभा सीट रिजल्ट 2025 की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। पहले रुझान 8:30 बजे के बाद आने की उम्मीद है, जो रिजल्ट की दिशा तय करेंगे। भरोसेमंद और पल पल के अपडेट्स के लिए लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े रहें...
07:08 Chainpur Assembly Seat Result LIVE 2025: सुबह 8 बजे शुरू होगी मतगणना
Chainpur Assembly Seat Result LIVE 2025: चैनपुर सीट के लिए मतगणना प्रक्रिया के तहत पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी और इसके बाद ईवीएम वोटों की गिनती शुरू होगी। हर राउंड में टेबलों पर मशीनें खोली जाएंगी और काउंटिंग होगी। पहला रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद आने की उम्मीद है।