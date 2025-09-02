Chainpur Assembly seat Jama Khan who won from BSP joined JDU now eyes on former BJP MLA चैनपुर विधानसभा सीट: बसपा से जीते जमा खान जदयू में आ गए, अब पूर्व BJP विधायक पर निगाहें, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsChainpur Assembly seat Jama Khan who won from BSP joined JDU now eyes on former BJP MLA

चैनपुर विधानसभा सीट: बसपा से जीते जमा खान जदयू में आ गए, अब पूर्व BJP विधायक पर निगाहें

बिहार की चैनपुर विधानसभा सीट पर 2020 में भाजपा के बृज किशोर बिंद को हराकर बसपा के टिकट से जीतने वाले जमा खान को जदयू में शामिल कर नीतीश कुमार ने मंत्री बना दिया गया। 2025 के विधानसभा चुनाव में अब बृज किशोर के कदम पर निगाहें टिकी हुई हैं।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, संजय क्रांति, भभुआTue, 2 Sep 2025 06:43 PM
उत्तर प्रदेश और झारखंड की सीमा से सटे बिहार के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में बहने वाली कर्मनाशा नदी कैमूर पहाड़ी से निकलकर उछल-कूद करते हुए मैदानी इलाकों में आती है। रास्ते में इससे दुर्गावती नदी भी मिलती है। दोनों नदियाों का पानी पत्थरों से टकराकर ऊंची पठारी से गिरते हुए रास्ते में कई मनोरम दृश्य भी उपस्थित करती है। कैमूर जिले की चैनपुर विधानसभा सीट का चुनावी गणित कुछ-कुछ इन्हीं नदियों की प्रकृति से मिलता-जुलता है। इस बार चुनाव के पहले यहां कई सवाल सियासी धारा में तैर रहे हैं, जिन्हें सुलझाने की चुनौती एनडीए और महागठबंधन दोनों के सामने है।

2020 के विधानसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर जीते जमा खां तीन माह बाद ही जदयू में शामिल हुए और उन्हें मंत्री बनाया गया। वह बसपा के इकलौते विधायक थे। फिलहाल वह अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी बृजकिशोर बिंद को हराया था। इसके पहले भी चैनपुर सीट से बसपा के टिकट पर जीतने वाले महाबली सिंह राजद और फिर जदयू में शामिल हुए थे।

उधर, राजद ने यह सीट कांग्रेस के लिए छोड़ी थी, जिसके प्रत्याशी प्रकाश सिंह को सिर्फ 5414 वोट मिले थे। यह सवाल सुलझना बाकी है कि 2020 के चुनाव में प्रतिद्वंद्वी रहे भाजपा के बृज किशोर बिंद की रणनीति क्या होगी? उधर, महागठबंधन में राजद इस सीट पर अपनी दावेदारी करेगा या कांग्रेस के लिए छोड़ेगा?

चैनपुर विधानसभा सीट का जातिगत समीकरण

1952 में गठित चैनपुर सीट से कांग्रेस ने पांच और भाजपा एवं जनसंघ ने 6 बार जीत दर्ज की है। यहां से राजद को दो बार तथा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी एवं जनता पार्टी को एक-एक बार सफलता मिली है। इस विधानसभा क्षेत्र में बिंद, रविदास, मुस्लिम, यादव की संख्या अधिक है। ब्राह्मण, कुर्मी, कोइरी और राजपूत भी निर्णायक भूमिका में रहते हैं।

मां मुंडेश्वरी मंदिर आस्था का केंद्र

पंवरा पहाड़ी के शिखर पर स्थित मां मुंडेश्वरी मंदिर पत्थर से बना हुआ अष्टकोणीय है। करीब 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसके अलावा चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में अफगान शासक शेरशाह सूरी के दामाद बख्तियार खां का मकबरा, हरसुब्रह्म धाम, चैनपुर की रानी का किला, करकटगढ़ एवं तेल्हाड़ कुंड का जलप्रपात और जगदहवां डैम भी है।

चैनपुर विधानसभा सीट एक नजर में-

चैनपुर, चांद, अधौरा और भगवानपुर प्रखंड को मिलाकर यह विधानसभा क्षेत्र बनाया गया है। इस क्षेत्र के विधायक मंत्रिमंडल में भी शामिल होते रहे हैं। राजद के महाबली सिंह, भाजपा के बृज किशोर बिंद पूर्व में मंत्री रहे। वर्तमान विधायक जमा खां भी मंत्री है। चैनपुर विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 322213 है। इनमें 170708 पुरुष और 151505 महिला वोटर हैं। युवा मतदाताओं की संख्या करीब 40 फीसदी है। चैनपुर विधानसभा सीट का क्षेत्रफल लगभग 460 वर्ग किलोमीटर है। इसके उत्तर में दुर्गावती प्रखंड, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में भभुआ और पश्चिम में उत्तर प्रदेश लगता है।

पिछले पांच सालों में दिखे ये बदलाव-

⦁ जगदहवा डैम का पानी कोहिरा नदी में गिराने का काम शुरू

⦁ इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, चार आवासीय विद्यालय, अधौरा-अकबरपुर पथ, स्टेडियम निर्माण

⦁ 162 ग्रामीण सड़क का निर्माण, लघु सिंचाई से 100 से ज्यादा पोखरों का निर्माण

⦁ 54 सड़कों का शिलान्यास, 72 पहाड़ी गांवों में दूरसंचार सेवा शुरू कराई गई

⦁ मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पहाड़ी क्षेत्र में पेयजलापूर्ति योजना पर काम शुरू

वायदे, जो पूरे नहीं हुए

⦁ अधौरा प्रखंड में जड़ी-बूटी क्रय केंद्र और चिरौंजी प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना

⦁ अधौरा और भगवानपुर के पहाड़ी एवं जंगल क्षेत्र में सिंचाई का स्थायी प्रबंध

⦁ चांद, चैनपुर, अधौरा, भगवानपुर में अंगीभूत महिला कॉलज की स्थापना

⦁ मिट्टी मोरम की सड़क को पक्का निर्माण कराने का अब तक नहीं हो सका काम

⦁ खोवा उद्योग को बढ़ावा देने, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सेवा शुरू नहींं

चैनपुर से विधायक एवं मंत्री जमा खान का दावा है कि चांद में केंद्रीय विद्यालय खोलने का निर्णय हुआ है। जगदहवा का पानी कोहिरा में गिराने पर काम शुरू है। चार आवासीय विद्यालय की स्थापना हुई। हर प्रखंड में एक उप स्वास्थ्य केंद्र पर काम शुरू है। महिला डिग्री कॉलेज, जड़ी-बूटी क्रय केंद्र, कोड़र में सिंचाई व्यवस्था कराने का लक्ष्य है।

पूर्व विधायक बृज किशोर बिंद का आरोप है कि चांद में पॉलीटेक्निक कॉलेज और मुंडेश्वरी में नर्सिंग कॉलेज नहीं खुला है। चैनपुर में केंद्रीय विद्यालय नहीं बना। अधौरा की स्वीकृत पांच सड़कों, तेल्हाड़ कुंड से निकलने वाली बायीं सुवरा नदी में पड़री पतलोइया के पास बांध बनाने के लिए सरकार को दिया था, जो नहीं हो सका।

चैनपुर विधानसभा सीट से कब कौन जीता

1952 - गुप्तनाथ सिंह कांग्रेस

1957 - अली वारिश खां कांग्रेस

1962 - राम कृष्ण राम कांग्रेस

1967 - मंगलचरण सिंह कांग्रेस

1969 - बद्री सिंह प्रसोपा

1972 - लालमुनि चौबे जनसंघ

1977 - लालमुनि चौबे जनसंघ

1980 - लालमुनि चौबे जेएनवी

1985 - परवेज हसन खां कांग्रेस

1990 - लालमुनि चौबे भाजपा

1995 - महाबली सिंह बसपा

2000- महाबली सिंह, बसपा

2005 (फरवरी)- महाबली सिंह राजद

2005 (अक्टूबर) - महाबली सिंह राजद

2009 (उप चुनाव)- बृज किशोर बिंद भाजपा

2010 - बृज किशोर बिंद भाजपा

2015 - बृज किशोर बिंद भाजपा

2020- मो. जमा खां बसपा

(रिपोर्ट- संजय क्रांति)