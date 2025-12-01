दोस्त की शादी में दिल्ली से फ्लाइट पकड़ पटना आया इंजीनियर, एयरपोर्ट के बाहर चेन झपट भागे बदमाश
पटना एयरपोर्ट के बाहर रविवार की सुबह बाइक सवार बदमाशों ने दिल्ली निवासी इंजीनियर शोम प्रताप सिंह की सोने की चेन झपट ली। घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर पुलिस गश्ती वाहन था, लेकिन बदमाश भाग गए। हवाई अड्डा थाने की प्रभारी कोमल कुमारी ने बताया कि शोम प्रताप सिंह प्लेन से दिल्ली से पटना पहुंचे थे। इसके बाद वह साथी के साथ टहलते हुए शेखपुरा मंदिर के पास पहुंच गए थे, जहां पर उन्होंने कैब बुक की।
कैब चालक से बातचीत के दौरान ही बाइक सवार दो बदमाश चेन झपटकर भाग गए। शोम के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। शोम प्रताप को एक साथी के साथ समस्तीपुर दोस्त की शादी में शामिल होने समस्तीपुर जाना था, इसलिए उन्हें कैब से बस स्टैंड जाना था
बाइक सवार उचक्कों ने सोने की चेन छीनी
इधर दानापुर के सगुना मोड़ पर बाइक सवार बदमाशों ने रविवार को संदीप श्रीवास्तव के गले से सोने की चेन झपटकर भाग गए। संदीप ने दानापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। रूपसपुर के रंजनपथ भानु कुटीर निवासी संदीप कार बनवाने सगुना मोड़ आए थे। जब वह कार बनवा रहे थे, तभी बाइक सवार दो बदमाश पीछे से आए और गले से सोने की चेन झपट ली। इसके बाद दोनों फरार हो गए।