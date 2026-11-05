बिहार में 80 हजार टीचरों के प्रमाण पत्र की होगी जांच, अब तक 1700 फर्जी मिले
बिहार में अब हजारों शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच होगी। करीब 3.20 लाख शिक्षकों में से 2.40 लाख के प्रमाण पत्र का सत्यापन हो चुका है। अब तक 1700 शिक्षक फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्त पाए गए हैं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शेष प्रमाण पत्रों का सत्यापन जल्द पूरा करने का आदेश दिया है।
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य सरकार 80 हजार शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच करेगी। बुधवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। करीब 3.20 लाख शिक्षकों में से 2.40 लाख के प्रमाण पत्र का सत्यापन हो चुका है। अब तक 1700 शिक्षक फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्त पाए गए हैं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शेष प्रमाण पत्रों का सत्यापन जल्द पूरा करने और फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई का निर्देश दिया।
वित्तीय अनियमितताओं पर भी दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। बैठक में 65 वर्ष की उम्र पार कर चुके कर्मियों को हटाने तथा सेवानिवृत्त कर्मियों को दोबारा सेवा में रखने के लिए अधिकतम उम्र सीमा 61 से 64 वर्ष करने पर भी चर्चा हुई। शिक्षा सेवकों और तालीमी मरकज में कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति तय करने का निर्देश दिया गया।
विद्या भवन पर 248 करोड़ खर्च होंगे
बैठक में प्रस्तावित विद्या भवन का प्रेजेंटेशन भी दिया गया। इसके निर्माण पर 248 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। बैठक में अपर मुख्य सचिव सीके अनिल, सचिव राजीव रौशन और विशेष सचिव धर्मेन्द्र कुमार सहित विभाग के वरीय अधिकारी थे।
वेतन में अनावश्यक देरी न करें
शिक्षा मंत्री ने छठ पर्व से पहले लिपिक, परिचारी, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, शारीरिक शिक्षक, संस्कृत और मदरसा शिक्षकों के लंबित वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। कहा, अनावश्यक देरी न करें।
विद्यालयों में शिक्षामंत्री की भी तस्वीर लगेगी
विद्यालयों में शिक्षा मंत्री ने प्रधानाचार्य कक्ष में विद्या ददाति विनयम् लिखना अनिवार्य करने का निर्देश दिया। साथ ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के अतिरिक्त राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर तथा स्वामी विवेकानंद की तस्वीर लगाने को कहा।
समीक्षा की खास बातें
● 5% शिक्षकों द्वारा उपस्थिति दर्ज न करने पर सख्ती बरती जाएगी।
● एसीएस ने डीएम संग वीसी कर उपस्थिति फूलप्रूफ बनाने को कहा।
● सेवानिवृत्त सैनिक या निजी एजेंसी के गार्ड करेंगे विद्यालयों की सुरक्षा
● स्कूलों में सफाई के लिए एसओपी तैयार करने का निर्देश दिया