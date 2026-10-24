बिहार के 54 प्राइवेट आईटीआई पर शिकंजा, एडमिशन पर क्यों लगी रोक? भारी जुर्माना भी

शिक्षकों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं करने के कारण यह कार्रवाई की गई है। इन संस्थानों साढ़े चार हजार सीटों पर एडमिशन पर रोक लगा दी गयी है।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। केंद्र सरकार ने बिहार के 54 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में इस वर्ष नामांकन पर रोक लगा दी है। इससे इन संस्थानों की कुल 4,523 सीटों पर नामांकन नहीं हो सकेगा। शिक्षकों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं करने के कारण यह कार्रवाई की गई है। इन संस्थानों पर भारी जुर्माना भी लगाया गया था। मामला कोर्ट में चल रहा था जिसमें सरकार के पक्ष में फैसला दिया गया।

आईटीआई संचालकों को दिसंबर तक पोर्टल पर शिक्षकों की जानकारी अपलोड करने का मौका दिया गया है। हालांकि, इसके लिए उन्हें प्रति यूनिट (ट्रेड) डेढ़ लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा। जुर्माना भरने और शिक्षकों की जानकारी अपलोड करने के बावजूद नामांकन की निर्धारित तिथि समाप्त हो जाने के कारण इन संस्थानों में हजारों सीटों पर इस वर्ष विद्यार्थियों का दाखिला नहीं हो सकेगा।

आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अधीन प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) ने निर्णय लिया कि 16 मई तक सभी निजी आईटीआई को अपने यहां के शिक्षकों के बारे में पूरी जानकारी एसआईडीएच पोर्टल पर अपलोड करनी है। बाद में अवधि बढ़ा कर 30 जून की गई। डीजीटी के निर्णय के विरोध में कुछ संचालक दिल्ली हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने डीजीटी के निर्णय को सही ठहराया। कोर्ट के निर्देश पर डीजीटी ने सात अगस्त तक जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने को कहा। अंतिम तौर पर डीजीटी ने तीन सितम्बर तक जानकारी अपलोड करने को कहा। उसके बाद भी निर्देशों का पालन नहीं करने पर इन संस्थानों में एडमिशन पर रोक लगा दी गई है। निदेशालय की ओर से इसे निर्देशों की अवहेलना करार देते हुए कार्रवाई की गई है। इस आदेश से करीब साढ़े चार हजार सीटों पर नामांकन नहीं होने से ये सीटें खाली रह जाएंगी और छात्र छात्राओं को ट्रेनिंग का मौका नहीं मिल पाएगा।

अनुरोध पर जुर्माने के साथ मिला मौका ● आईटीआई संचालक संघ के अनुरोध पर फिर 16 से 18 सितम्बर के बीच मौका दिया गया।

● 19 से 25 सितम्बर के बीच अपलोड करने पर प्रति 50 हजार यूनिट (ट्रेड) जुर्माना तय हुआ।

● 28 सितम्बर से 12 अक्तूबर के बीच 75 हजार, 19 अक्तूबर से दो नवंबर के बीच एक लाख ट्रेड।

● तीन से 17 नवम्बर के बीच एक लाख 25 हजार प्रति यूनिट जुर्माना तय किया गया।