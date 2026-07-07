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सुपौल से दरभंगा नए नेशनल हाईवे को केंद्र से मंजूरी, मधुबनी समेत इन जिलों को भी फायदा

By Jayesh Jetawat
हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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बिहार में सुपौल से दरभंगा के बीच नया नेशनल हाईवे बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। जल्द ही एनएचएआई इसका डीपीआर बनाएगा। यह एनएच बनने से कोसी और मिथिला क्षेत्र के लोगों का सीधे पूर्वोत्तर से जुड़ाव हो जाएगा।

सुपौल से दरभंगा नए नेशनल हाईवे को केंद्र से मंजूरी, मधुबनी समेत इन जिलों को भी फायदा

बिहार में सुपौल से दरभंगा के बीच नया नेशनल हाईवे (एनएच) बनेगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से इसकी मंजूरी मिल गई है। अब इस सड़क का डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) बनाने की कवायद शुरू की जाएगी। बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम बिजेंद्र प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से इस हाईवे के निर्माण की मांग की थी।

सुपौल से दरभंगा नेशनल हाईवे बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के चेयरमैन को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि इस सड़क की डीपीआर बनाने की कार्रवाई जल्द ही शुरू की जाएगी। यह सड़क सुपौल से बेरिया मंच और मधेपुर होते हुए दरभंगा तक जाएगी।

बिहार के इन जिलों को फायदा, पूर्वोत्तर से सीधा संपर्क

मालूम हो कि इस एनएच का निर्माण होने से दरभंगा एवं मधुबनी जिले का सीधा संपर्क पूर्वोत्तर भारत से हो सकेगा। सुपौल, दरभंगा और मधुबनी के अलावा बगल के जिले जैसे मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के किसानों और आम नागरिकों को काफी फायदा होगा। इन्हें पश्चिम बंगाल के साथ-साथ पूर्वोत्तर भारत, भूटान और बंगलादेश में मक्का, मखाना, धान और दूध आदि भेजने-मंगाने में सुविधा होगी। क्षेत्र का तेजी से विकास होगा।

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सम्राट चौधरी की नितिन गडकरी संग हुई थी बैठक

बीते 29 जून को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ उनके आवास पर उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। इसमें बिहार में नेशनल हाईवे की विभिन्न परियोजनाओं पर सहमति बनाई गई थी। पटना-पूर्णिया, वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेसवे, गंडक नदी पर पुल, मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी के बीच नेशनल हाईवे, अनीसाबाद से दीदारगंज तक एलिवेटेड रोड को इसी महीने होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक से मंजूरी मिल सकती है।

इसके अलावा, गोरखपुर से सिलीगुड़ी एवं रक्सौल से हल्दिया के बीच प्रस्तावित एक्सप्रेसवे को 6 लेन में तब्दील करने की भी मांग की गई। वहीं, बक्सर से भागलपुर के बीच सड़क को एक्सप्रेसवे बनाने का भी राज्य सरकार ने अनुरोध किया। इस पर केंद्र से सकारात्मक विचार का आश्वासन मिला है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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