Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsCentre approves construction of Bihar largest bridge in Bettiah Gandak River costing Rs 1977 crore
बेतिया में बिहार के सबसे बड़े पुल के निर्माण को केंद्र से मंजूरी, 1977 करोड़ रुपये होंगे खर्च

बेतिया में बिहार के सबसे बड़े पुल के निर्माण को केंद्र से मंजूरी, 1977 करोड़ रुपये होंगे खर्च

संक्षेप:

बेतिया में गंडक नदी पर बनने वाले 29 किलोमीटर लंबे बिहार के सबसे बड़े पुल के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 1977 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे दी है। केंद्र से बिहार में सड़क और पुल की 4000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं मंजूर हुई हैं।

Dec 04, 2025 09:38 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
share Share
Follow Us on

बेतिया में गंडक नदी पर बनने वाले बिहार के सबसे बड़े पुल (29 किलोमीटर) के लिए केंद्र सरकार ने बजट को मंजूरी दे दी है। इसके निर्माण पर 1977 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके बनने से बिहार से उत्तर प्रदेश का सफर और आसान हो जाएगा। केंद्र सरकार ने बिहार की लगभग 4 हजार करोड़ से अधिक सड़क और पुल परियोजनाओं की मंजूरी दी है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने वार्षिक योजनाओं की बची हुई योजनाओं को भी जल्द केंद्र सरकार से मंजूर कराने को कहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सड़क एवं परिवहन मंत्रालय (मॉर्थ) और एनएचएआई की परियोजनाओं की गुरुवार को समीक्षा बैठक में मंत्री ने प्रत्येक परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, भूमि अधिग्रहण की प्रगति, उपयोगिता शिफ्टिंग, ठेकेदारों की कार्य क्षमता, निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता तथा भौगोलिक परिस्थितियों से उत्पन्न चुनौतियों के बारे में विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं-जैसे एक्सप्रेस-वे, ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, आर्थिक महत्व वाले राष्ट्रीय राजमार्ग खंड तथा राज्य को जोड़ने वाले प्रमुख मार्गों की प्रगति पर विशेष रूप से चर्चा की गई।

मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों का सुचारू विकास राज्य के औद्योगिक, व्यापारिक और सामाजिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी परियोजनाओं में समय सीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए तथा गुणवत्ता से समझौता न किया जाए।

ये भी पढ़ें:बिहार के इस जिले में फ्लाइट नहीं उड़ाना चाहतीं कंपनियां, एयरपोर्ट बनाने से इनकार

उन्होंने विशेष रूप से यह भी कहा कि किसी परियोजनाओं में अगर प्रशासनिक बाधाओं के कारण देरी हो रही है, तो उन्हें जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर शीघ्र समाधान किया जाए। उन्होंने एनएचएआई और पथ निर्माण विभाग के इंजीनियरों को स्थल निरीक्षण बढ़ाने, समस्याओं की शीघ्र पहचान कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा ठेकेदारों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए।

इन योजनाओं को मिली मंजूरी :

  • 1977 करोड़ की लागत से बेतिया में गंडक नदी पर 29 किलोमीटर दो लेन पुल सह सड़क बनेगी
  • 58.6 करोड़ की लागत से समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक पर तीन किलोमीटर लंबा दो लेन का पुल बनेगा
  • 225.66 करोड़ से मुसरीघरारी से दरभंगा जाने वाली 23.95 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण होगा
  • 863.15 करोड़ से ढाका मोड़-हंसडीहा 26.51 किमी सड़क का पेभ्ड शोल्डर के साथ दो लेन बनेगा
  • 665.5 करोड़ की लागत से 13.48 किलोमीटर लंबा अरवल बाइपास का निर्माण किया जाएगा
  • 288.28 करोड़ रुपये की लागत से 8.375 किलोमीटर लंबा दाउदनगर बाईपास का निर्माण किया जाएगा

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Bettiah Bihar News Bihar Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।