बेतिया में बिहार के सबसे बड़े पुल के निर्माण को केंद्र से मंजूरी, 1977 करोड़ रुपये होंगे खर्च

संक्षेप: बेतिया में गंडक नदी पर बनने वाले 29 किलोमीटर लंबे बिहार के सबसे बड़े पुल के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 1977 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे दी है। केंद्र से बिहार में सड़क और पुल की 4000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं मंजूर हुई हैं।

बेतिया में गंडक नदी पर बनने वाले बिहार के सबसे बड़े पुल (29 किलोमीटर) के लिए केंद्र सरकार ने बजट को मंजूरी दे दी है। इसके निर्माण पर 1977 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके बनने से बिहार से उत्तर प्रदेश का सफर और आसान हो जाएगा। केंद्र सरकार ने बिहार की लगभग 4 हजार करोड़ से अधिक सड़क और पुल परियोजनाओं की मंजूरी दी है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने वार्षिक योजनाओं की बची हुई योजनाओं को भी जल्द केंद्र सरकार से मंजूर कराने को कहा है।

सड़क एवं परिवहन मंत्रालय (मॉर्थ) और एनएचएआई की परियोजनाओं की गुरुवार को समीक्षा बैठक में मंत्री ने प्रत्येक परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, भूमि अधिग्रहण की प्रगति, उपयोगिता शिफ्टिंग, ठेकेदारों की कार्य क्षमता, निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता तथा भौगोलिक परिस्थितियों से उत्पन्न चुनौतियों के बारे में विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं-जैसे एक्सप्रेस-वे, ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, आर्थिक महत्व वाले राष्ट्रीय राजमार्ग खंड तथा राज्य को जोड़ने वाले प्रमुख मार्गों की प्रगति पर विशेष रूप से चर्चा की गई।

मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों का सुचारू विकास राज्य के औद्योगिक, व्यापारिक और सामाजिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी परियोजनाओं में समय सीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए तथा गुणवत्ता से समझौता न किया जाए।

उन्होंने विशेष रूप से यह भी कहा कि किसी परियोजनाओं में अगर प्रशासनिक बाधाओं के कारण देरी हो रही है, तो उन्हें जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर शीघ्र समाधान किया जाए। उन्होंने एनएचएआई और पथ निर्माण विभाग के इंजीनियरों को स्थल निरीक्षण बढ़ाने, समस्याओं की शीघ्र पहचान कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा ठेकेदारों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए।