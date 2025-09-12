बाढ़-सिंचाई के लिए बिहार को केंद्र से 11500 करोड़ रुपये मिलेंगे, मोदी के मंत्री ने किया हवाई सर्वे

केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने गुरुवार को कोसी-मेची नदी जोड़ परियोजना के स्थलों का हवाई सर्वे किया। इससे पहले पटना एयरपोर्ट पर बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में बाढ़ और सिंचाई से जुड़े प्रोजेक्ट पर मोदी सरकार 11500 करोड़ रुपये देगी।

बिहार को बाढ़ से निपटने और बेहतर सिंचाई सुविधा के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आर्थिक मदद देगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने गुरुवार को इसको लेकर बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी एवं विभाग के प्रधान सचिव संतोष मल्ल के साथ-साथ अन्य आला अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा की। पाटिल ने गुरुवार को कोसी-मेची नदी जोड़ परियोजना के स्थलों के साथ ही पश्चिमी कोसी नहर और बागमती नदी के तटबंध का हवाई सर्वेक्षण भी किया।

उनके साथ केंद्रीय राज्यमंत्री राजभूषण चौधरी के अलावा मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। पाटिल बिहार की केंद्रीय मदद से जुड़ी योजनाओं का हवाई सर्वेक्षण के लिए गुरुवार को पटना पहुंचे थे। वीरपुर रवाना होने के पहले उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यों से संबंधित योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की।

इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने बाढ़ नियंत्रण एवं जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित चल रही परियोजनाओं की प्रगति का हवाई सर्वेक्षण किया। भारत सरकार ने इसके लिए 11500 करोड़ के बजट का आवंटन किया है।