दिवाली-छठ पर केंद्र सरकार ने बिहार को दिया बड़ा तोहफा, 10,854 करोड़ की मदद
दिवाली-छठ पर केंद्र सरकार ने बिहार को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पर लिखा, ‘बिहार को बड़ी सौगात! दीपावली और लोक आस्था के महापर्व छठ को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा बिहार को कर हस्तांतरण की अग्रिम किस्त के रूप में ₹10,845 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है।’
पूरे देश में दिवाली को लेकर धूम है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने दिवाली-छठ जैसे अहम पर्व पर बिहार को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने बिहार को 10,854 करोड़ की अहम मदद दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी साझा की है। सीएम ने एक्स पर बताया है कि केंद्र सरकार की तरफ से त्योहारों से पहले मिले इन पैसों का इस्तेमाल बिहार की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में किया जाएगा। सीएम सम्राट चौधरी ने इस तोहफे के लिए केंद्र सरकार का आभार भी जताया है।
सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पर लिखा, 'बिहार को बड़ी सौगात! दीपावली और लोक आस्था के महापर्व छठ को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा बिहार को कर हस्तांतरण की अग्रिम किस्त के रूप में ₹10,845 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है। इस महत्वपूर्ण सहयोग के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद! त्योहारों से पहले मिली यह राशि राज्य की आवश्यक वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ विकास योजनाओं को गति देने में सहायक होगी। इससे आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, जनकल्याणकारी योजनाओं के संचालन और प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाओं को नई मजबूती मिलेगी। केंद्र और राज्य के साझा प्रयासों से बिहार निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। यह सहयोग विकसित और समृद्ध बिहार के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने नवंबर महीने के लिए 28 राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में करीब 1.09 लाख करोड़ रुपये जारी किए हैं। बता दें कि सामान्य तौर पर यह राशि हर महीने की 10 तारीख को दी जाती है। लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने त्योहारों को देखते हुए यह राशि पहले ही दी है। इस किस्त में सबसे अधिक राशि उत्तर प्रदेश को मिली है। यूपी को कुल 19,208 करोड़ रुपये मिले हैं। इसके बाद बिहार को 10,845 करोड़ रुपये मिले हैं।