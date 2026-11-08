Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिवाली-छठ पर केंद्र सरकार ने बिहार को दिया बड़ा तोहफा, 10,854 करोड़ की मदद

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share

दिवाली-छठ पर केंद्र सरकार ने बिहार को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पर लिखा, ‘बिहार को बड़ी सौगात! दीपावली और लोक आस्था के महापर्व छठ को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा बिहार को कर हस्तांतरण की अग्रिम किस्त के रूप में ₹10,845 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है।’

Prime Minister Narendra Modi
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

पूरे देश में दिवाली को लेकर धूम है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने दिवाली-छठ जैसे अहम पर्व पर बिहार को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने बिहार को 10,854 करोड़ की अहम मदद दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी साझा की है। सीएम ने एक्स पर बताया है कि केंद्र सरकार की तरफ से त्योहारों से पहले मिले इन पैसों का इस्तेमाल बिहार की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में किया जाएगा। सीएम सम्राट चौधरी ने इस तोहफे के लिए केंद्र सरकार का आभार भी जताया है।

सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पर लिखा, 'बिहार को बड़ी सौगात! दीपावली और लोक आस्था के महापर्व छठ को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा बिहार को कर हस्तांतरण की अग्रिम किस्त के रूप में ₹10,845 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है। इस महत्वपूर्ण सहयोग के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद! त्योहारों से पहले मिली यह राशि राज्य की आवश्यक वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ विकास योजनाओं को गति देने में सहायक होगी। इससे आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, जनकल्याणकारी योजनाओं के संचालन और प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाओं को नई मजबूती मिलेगी। केंद्र और राज्य के साझा प्रयासों से बिहार निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। यह सहयोग विकसित और समृद्ध बिहार के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

ये भी पढ़ें:LIVE: बिहार समेत पूरे देश में दिवाली की धूम, विप में भर्ती प्रक्रिया पर विवाद
ये भी पढ़ें:आज दिन में हल्का कोहरा और रात में गुलाबी ठंड, दिवाली बाद बिहार में कैसा मौसम

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने नवंबर महीने के लिए 28 राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में करीब 1.09 लाख करोड़ रुपये जारी किए हैं। बता दें कि सामान्य तौर पर यह राशि हर महीने की 10 तारीख को दी जाती है। लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने त्योहारों को देखते हुए यह राशि पहले ही दी है। इस किस्त में सबसे अधिक राशि उत्तर प्रदेश को मिली है। यूपी को कुल 19,208 करोड़ रुपये मिले हैं। इसके बाद बिहार को 10,845 करोड़ रुपये मिले हैं।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Bihar News Bihar News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
Hindi NewsBihar Newsदिवाली-छठ पर केंद्र सरकार ने बिहार को दिया बड़ा तोहफा, 10,854 करोड़ की मदद