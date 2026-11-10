पटना-औरंगाबाद राजमार्ग फोरलेन बनेगा, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी; झारखंड जाना भी होगा आसान

पटना से औरंगाबाद तक इस सड़क की लंबाई करीब 160 किलोमीटर है। फिलहाल यह सड़क दो लेन की है। इस सड़क के फोरलेन हो जाने से ना सिर्फ औरंगाबाद, बल्कि पटना से झारखंड तक आवागमन सुगम होगा।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। पटना से औरंगाबाद तक एनएच 139 के फोरलेन बनने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय सड़क परिहवन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसे फोरलेन में विकसित करने को लेकर तैयार एलाइनमेंट को मंजूरी दे दी है। इस सड़क पर वाहनों का भारी दबाव रहता है। लोगों को हमेशा जाम की समस्या झेलनी पड़ती है। इस समस्या के निदान की कवायद पथ निर्माण विभाग कर रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 139 झारखंड के हरिहरगंज के पास से बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में यह औरंगाबाद, ओबरा, दाउदनगर और अरवल होते हुए पटना तक आती है। पटना से औरंगाबाद तक इस सड़क की लंबाई करीब 160 किलोमीटर है। फिलहाल यह सड़क दो लेन की है।

इस सड़क के फोरलेन हो जाने से ना सिर्फ औरंगाबाद, बल्कि पटना से झारखंड तक आवागमन सुगम होगा। हरिहरगंज से झारखंड के हिस्से में यह सड़क फोरलेन में पहले ही तब्दील हो चुकी है। एलाइनमेंट की मंजूरी मिलने के बाद अब डीपीआर निर्माण तथा भूमि अधिग्रहण का कार्य तेज किया जाएगा। इस सड़क पर जाम के कारण पटना से औरंगाबाद जाने में इस सड़क से चार से पांच घंटे के आस-पास का समय लग जाता है। वहीं, इसके फोर लेन बन जाने से यह दूरी ढाई-तीन घंटे में पूरी कर ली जाएगी।

पांच बाईपास भी बनेंगे ● इस एनएच (139) पर बिहार के क्षेत्र में पांच बाईपास भी बनने हैं।

● औरंगाबाद, ओबरा, अंबा, दाउदनगर- अरवल में बनेगा

● अरवल, दाउदनगर में बाईपास की निविदा जारी हो चुकी है।

● दाउदनगर में 136.77 करोड़ रुपये से फोरलेन बाईपास बनेगा।

● अरवल में 12 किमी लंबा बाईपास 270 करोड़ रुपये से बनेगा।

● शेष तीन शहरों में बाईपास के लिए कार्रवाई तेजी से चल रही है।