Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पटना-औरंगाबाद राजमार्ग फोरलेन बनेगा, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी; झारखंड जाना भी होगा आसान

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
share

पटना से औरंगाबाद तक इस सड़क की लंबाई करीब 160 किलोमीटर है। फिलहाल यह सड़क दो लेन की है। इस सड़क के फोरलेन हो जाने से ना सिर्फ औरंगाबाद, बल्कि पटना से झारखंड तक आवागमन सुगम होगा।

Patna aurangabad fourlane
पटना-औरंगाबाद राजमार्ग फोरलेन बनेगा। (प्रतीकात्मक फोटो)

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। पटना से औरंगाबाद तक एनएच 139 के फोरलेन बनने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय सड़क परिहवन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसे फोरलेन में विकसित करने को लेकर तैयार एलाइनमेंट को मंजूरी दे दी है। इस सड़क पर वाहनों का भारी दबाव रहता है। लोगों को हमेशा जाम की समस्या झेलनी पड़ती है। इस समस्या के निदान की कवायद पथ निर्माण विभाग कर रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 139 झारखंड के हरिहरगंज के पास से बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में यह औरंगाबाद, ओबरा, दाउदनगर और अरवल होते हुए पटना तक आती है। पटना से औरंगाबाद तक इस सड़क की लंबाई करीब 160 किलोमीटर है। फिलहाल यह सड़क दो लेन की है।

इस सड़क के फोरलेन हो जाने से ना सिर्फ औरंगाबाद, बल्कि पटना से झारखंड तक आवागमन सुगम होगा। हरिहरगंज से झारखंड के हिस्से में यह सड़क फोरलेन में पहले ही तब्दील हो चुकी है। एलाइनमेंट की मंजूरी मिलने के बाद अब डीपीआर निर्माण तथा भूमि अधिग्रहण का कार्य तेज किया जाएगा। इस सड़क पर जाम के कारण पटना से औरंगाबाद जाने में इस सड़क से चार से पांच घंटे के आस-पास का समय लग जाता है। वहीं, इसके फोर लेन बन जाने से यह दूरी ढाई-तीन घंटे में पूरी कर ली जाएगी।

पांच बाईपास भी बनेंगे

● इस एनएच (139) पर बिहार के क्षेत्र में पांच बाईपास भी बनने हैं।

● औरंगाबाद, ओबरा, अंबा, दाउदनगर- अरवल में बनेगा

● अरवल, दाउदनगर में बाईपास की निविदा जारी हो चुकी है।

● दाउदनगर में 136.77 करोड़ रुपये से फोरलेन बाईपास बनेगा।

● अरवल में 12 किमी लंबा बाईपास 270 करोड़ रुपये से बनेगा।

● शेष तीन शहरों में बाईपास के लिए कार्रवाई तेजी से चल रही है।

इस सड़क के फोरलेन करने की मांग काफी पहले से की जा रही है। पूर्व में भी इसको लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे अस्वीकृत कर दिया गया था। इसके बाद विभिन्न स्रोतों से इसकी मांग उठी। फिर, यह मामला केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के पास पहुंचा। अंतत: इस सड़क के नये सिरे से एलाइनमेंट भेजने को कहा गया। नये सिरे से इसके एलाइनमेंट पर भी काफी दिनों से काम चल रहा था। केंद्र की हस्तक्षेप के बाद इसमें कुछ बदलाव भी किये गये थे। एलाइनमेंट में सबसे बड़ा बदलाव औरंगाबाद शहर को लेकर किया गया है। एलाइनमेंट में औरंगाबाद में जीटी रोड के ऊपर फ्लाईओवर बनाया जाएगा।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Bihar News Bihar Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
Hindi NewsBihar Newsपटना-औरंगाबाद राजमार्ग फोरलेन बनेगा, केंद्र झारखंड जाना भी होगा आसान