बिहार में डीएम और बीडीओ जैसे अफसरों के ट्रांसफर से केंद्र खफा, सम्राट सरकार के आदेश पर जताई आपत्ति
बिहार में डीएम, बीडीओ समेत अन्य अफसरों के थोक भाव में हुए ट्रांसफर पर केंद्र सरकार ने गहरी आपत्ति जताई है। जनगणना के चलते उस काम में लगे अफसरों के ट्रांसफर पर केंद्र ने रोक लगाने को कहा था। इसके बावजूद, ऐसे कई अधिकारियों का तबादला कर दिया गया, जो जनगणना में नोडल अफसर या अन्य कार्य में लगे थे।
बिहार में हाल के दिनों में हुए बड़े पैमाने पर प्रशासनिक अधिकारियों के तबादलों पर केंद्र सरकार ने आपत्ति जताई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले महीने विभिन्न विभागों के साथ-साथ जिला और प्रखंड स्तर के बड़ी संख्या में अधिकारियों का तबादला किया था। राज्य सरकार ने इसके लिए अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की थीं। इनमें कई ऐसे अधिकारी भी शामिल हैं, जिन्हें साल 2027 की जनगणना के कार्य में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं।
खासकर जिलाधिकारी (DM), प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) और अंचलाधिकारी (CO) जनगणना के नोडल अधिकारी हैं। इन अधिकारियों के तबादले पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आपत्ति जताते हुए बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को पत्र लिखा है। मंत्रालय ने कहा है कि जनगणना कार्य में लगे अधिकारियों के स्थानांतरण से जनगणना की तैयारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
जनगणना कार्य की निदेशक सह मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी रंजिता ने बिहार सरकार को भेजे पत्र में कहा है कि 11 मार्च 2026 को ही जनगणना कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए थे। इसके बाद बिहार में जनगणना के नोडल विभाग राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 7 अप्रैल 2026 को सभी विभागों को पत्र भेजकर 31 मार्च 2027 तक जनगणना कार्य से जुड़े अधिकारियों के स्थानांतरण पर रोक सुनिश्चित करने को कहा था।
पत्र में यह भी कहा गया कि शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों को प्रगणक तथा पर्यवेक्षक के रूप में नामित कर उनकी ट्रेनिंग भी पूरा कराई जा चुकी है। इसके बावजूद जनगणना कार्य में लगे अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय का मानना है कि जनगणना के दूसरे चरण से ठीक पहले इस तरह के बड़े पैमाने पर हुए ट्रांसफर जनगणना कार्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
बता दें कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल किए गए। मई महीने से लेकर अब तक दर्जनों आईएएस, बिप्रसे और अन्य सेवाओं के अधिकारियों के ट्रांसफर एवं पोस्टिंग की सूची जारी की जा चुकी है। ताजा सूची 16 जुलाई को ही आई, जिसमें 9 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए।
फरवरी में होगा जनगणना का दूसरा चरण
बिहार में जनगणना का पहला चरण 17 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ था। 1 मई तक स्वगणना हुई। इसके बाद 2 से 31 मई तक मकानों की गिनती की गई। राज्य में जनगणना का दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा। इस दौरान हर घर में रहने वाले हर व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकी संबंधित जानकारी दर्ज की जाएगी।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।