बिहार में जनगणना की तारीखों का ऐलान, दो चरणों में 45 दिन में होगी गिनती
बिहार में अगले साल होने वाली जनगणना की तारीख घोषित हो गई है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में दो चरणों में 45 दिनों की अवधि में यह कार्य पूरा किया जाएगा।
बिहार में जनगणना की तारीखों का ऐलान हो गया है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने शनिवार को बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में दो चरणों में 45 दिनों की अवधि में जनगणना कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जनगणना कोषांग द्वारा राज्य में जनगणना का काम पूरा किया जाएगा। जनगणना का पहले चरण अप्रैल 2026 में शुरू होगा, जबकि दूसरा चरण मई में होगा।
डिप्टी सीएम ने बताया कि पहले चरण के तहत 17 अप्रैल से 1 मई 2026 तक जनगणना चलेगी। इसके बाद घर-घर सर्वेक्षण और मकान सूचीकरण का काम 2 से 31 मई 2026 तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कार्य जनगणना अधिनियम 1946 के तहत पूर्णता गोपनीय रहेगा।
इस बार जातियों की भी होगी गिनती
जनगणना 2027 में इस बार लोगों के साथ-साथ उनकी जातियों की भी गिनती की जाएगी। दो दिन पहले संसद में केंद्र सरकार ने बताया था कि भारत में जनगणना का काम दो चरणों में होता है। पहले चरण में मकानों का सूचीकरण किया जाता है। इसमें हर परिवार की आवासीय स्थिति, संपत्ति, सुविधाओं आदि की जानकारी जुटाई जाती है।
जबकि, दूसरे चरण में हर व्यक्ति के जनसांख्यिकीय, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जानकारी इकट्ठा की जाती है। इसी दौरान जाति से संबंधित प्रश्न भी जोड़े जाएंगे।
