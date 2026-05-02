बिहार में 47 लाख परिवारों ने की स्वगणना, आज से घर-घर जा रहे प्रगणक; सरकार ने साइबर फ्रॉड से चेताया
बिहार में जनगणना 2027 के तहत 15 दिन स्वगणना का काम चला। इस दौरान लगभग 47 लाख परिवारों ने स्व-गणना प्लेटफॉर्म पर जाकर खुद ऑनलाइन अपने परिवार और मकान के बारे में जानकारी दर्ज की। आज से मकानों की गिनती का काम शुरू हो गया है।
बिहार में चल रही जनगणना के पहले चरण में लगभग 47 लाख परिवारों ने स्वगणना पूरी कर ली है। स्वगणना का काम 17 अप्रैल को शुरू हुआ था और 1 मई को खत्म हो गया। अब शनिवार 2 मई से मकान सूचीकरण का काम शुरू हो गया है। इसके तहत प्रगणक घर-घर जाकर मकानों का गिनती और उनका सूचीकरण करेंगे। साथ ही जिन परिवारों ने पहले स्व-गणना कर ली है, उनकी आईडी लेकर सत्यापन भी किया जाएगा। सरकार ने लोगों को जनगणना की आड़ में साइबर फ्रॉड को लेकर भी चेताया है। लोगों से बैंक अकाउंट डिटेल, ओटीपी जैसी जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करने की अपील की है।
बिहार राज्य में चल रहे जनगणना के संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन आज जनगणना कार्य निदेशालय, बिहार एवं पत्र सूचना कार्यालय, पटना द्वारा किया गया। आयोजित प्रेस वार्ता में रंजिता, निदेशक, जनगणना कार्य, बिहार ने प्रथम चरण के अंतर्गत स्व-गणना की प्रगति और आगे की तैयारी की जानकारी दी।
बिहार में जनगणना कार्य की निदेशक रंजीता ने शनिवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने स्व-गणना में सहयोग के लिए जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि 1 मई तक बिहारवासियों ने लगभग 47 लाख (46,82,284) स्व-गणना पूरी की है। अब सभी प्रगणक और पर्यवेक्षक अपने-अपने आवंटित हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में जाकर CMMS पोर्टल पर बनाई गई डिजिटल सीमाओं का भौतिक सत्यापन करेंगे। अगर इसमें किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो उसे पर्यवेक्षक के माध्यम से चार्ज अधिकारी द्वारा ठीक किया जाएगा।
इसके बाद सभी मकानों को क्रमांक दिया जाएगा और फिर हर मकान की गिनती, परिसंपत्तियों और सुविधाओं से संबंधित जानकारी HLO ऐप के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। जिन परिवारों ने पहले ही स्व-गणना की है, उनकी आईडी लेकर सत्यापन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि सभी जिलों में निदेशालय के अधिकारियों को भेजा गया है जो स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय कर कार्य की निगरानी और तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। डेटा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए समय-समय पर निरीक्षण की व्यवस्था भी की गई है।
निदेशक ने बिहार के सभी लोगों से जनगणना कर्मियों का सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने लोगों से जनगणना के दौरान सही जानकारी उपलब्ध कराने को कहा। रंजीता ने स्पष्ट किया कि जनगणना के दौरान प्राप्त सभी व्यक्तिगत जानकारी को पूरी तरह गोपनीय रखा जाता है। इनका उपयोग केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए ही किया जाता है।
वहीं, लोगों को साइबर धोखाधड़ी से सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। निदेश की ओर से स्पष्ट किया गया कि जनगणना कर्मी किसी भी परिस्थिति में ओटीपी, बैंक विवरण, आधार, पैन की जानकारी अथवा किसी प्रकार की राशि की मांग नहीं करते हैं। किसी भी शंका, शिकायत अथवा जानकारी के लिए जारी टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1855 पर संपर्क करने को कहा गया है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।