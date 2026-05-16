RJD विधायक फैसल रहमान के सामने हर्ष फायरिंग का VIDEO वायरल, बंदूक चलाने वाला बोला- नकली है
पूर्वी चंपारण जिले में शादी समारोह का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आरजेडी विधायक फैसल रहमान के सामने एक युवक हर्ष फायरिंग करता नजर आ रहा है। हालांकि, बंदूक चलाने वाले युवक ने पुलिस को बताया कि वह नकली एयरगन थी। पुलिस ने उसे जब्त कर लिया है।
बिहार के ढाका (पूर्वी चंपारण) से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के विधायक फैसल रहमान के सामने हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। इससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात ने मामले की जांच के लिए तुरंत एक टीम का गठन किया। पुलिस टीम ने वीडियो में कथित हथियार चलाने वाले युवक की पहचान कर हथियार को बरामद कर लिया। हालांकि, युवक ने पुलिस को बताया कि बंदूक नकली है।
यह वीडियो शिकारगंज थाना क्षेत्र के कठमलिया गांव स्थित एक शादी समारोह का बताया जा रहा है। शादी में उपस्थित ढाका विधायक फैसल रहमान के सामने हर्ष फायरिंग होती नजर आ रही है। पुलिस टीम ने इस मामले में पकड़ीदयाल थाना क्षेत्र के बड़का गांव निवासी भैरो सिंह के पुत्र मुन्ना सिंह के घर छापेमारी कर हर्ष फायरिंग में इस्तेमाल किए गए किए गए हथियार को बरामद कर लिया।
बंदूक नकली!
पूछताछ के दौरान मुन्ना सिंह ने पुलिस को बताया कि वह किसान है और पार्ट टाइम टेंट हाउस का काम करता है। उसने कहा कि बरामद हथियार असली नहीं बल्कि प्लास्टिक का बना हुआ है। यह जंगली जानवरों को भगाने के लिए केवल आवाज करता है। किसान नील गायों से फसल की सुरक्षा के लिए अक्सर इसका उपयोग करते है। भूलवश वह इसे लेकर बारात में चले गए थे, जिससे ट्रायल के तौर पर फायरिंग की गई।
विधायक बोले- एयरगन से फायरिंग हुई
थानाध्यक्ष गोपाल कुमार ने बताया कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर आवश्यक पूछताछ के बाद मुन्ना सिंह को तत्काल पीआर बॉन्ड पर मुक्त कर दिया गया है। दूसरी ओर, ढाका विधायक फैसल रहमान ने बताया कि फायरिंग वाले मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। वह एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। वहां टेंट संचालक द्वारा एयरगन से फायरिंग की गई।
आरजेडी विधायक ने कहा कि पुलिस की जांच में स्पष्ट हो चुका है कि यह प्लास्टिक की एयरगन थी। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक विरोधी विकास के मुद्दों को ध्यान भटकाने और उनकी छवि को खराब करने की साजिश कर रहे हैं।
(मोतिहारी के चिरैया से हिन्दुस्तान संवाददाता की रिपोर्ट)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
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जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।