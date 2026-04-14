बिहार का सीएम चुने जाने पर सम्राट चौधरी के गांव में 'दिवाली', तारापुर से मुंगेर तक जश्न का माहौल

बिहार का अगला मुख्यमंत्री चुने जाने पर सम्राट चौधरी के तारापुर स्थित लखनपुर गांव में जश्न का माहौल है। तारापुर से मुंगेर तक सम्राट के समर्थक पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर खुशी जता रहे हैं।

सम्राट चौधरी को बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाने के बाद उनके पैतृक गांव लखनपुर से लेकर तारापुर विधानसभा और मुंगेर शहर तक में जश्न का माहौल है। स्थानीय लोगों ने इसे "सम्राट चौधरी के कार्यों की जीत" बताया। लोगों का कहना है कि तारापुर और मुंगेर के लिए यह सौभाग्य की बात है कि उनके क्षेत्र के विधायक बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं।

तारापुर विधानसभा के भाजपा विधायक सम्राट चौधरी के सूबे का मुख्यमंत्री बनाए जाने का मार्ग प्रशस्त होते ही लखनपुर गांव स्थित उनके आवास के समीप जश्न का माहौल बन गया। इस खबर से उत्साहित आसपास के गोतिया (रिश्तेदार) एवं ग्रामीणों की टोली उनके घर के पास एकत्रित होकर खुशी का इजहार करने लगी। लोगों ने एक-दूसरे को बधाई दी और जमकर जश्न मनाया।

जश्न में शामिल लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़ेगा। युवाओं के रोजगार के लिए नए कल-कारखाने स्थापित होंगे, अपराध पर सख्त नियंत्रण लगेगा तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं में व्यापक सुधार देखने को मिलेगा।

मुंगेर जिले से पहली बार कोई सीएम ग्रामीणों ने कहा कि पहली बार मुंगेर जिले के किसी व्यक्ति का मुख्यमंत्री पद तक पहुंचना पूरे जिले के लिए गर्व की बात है। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाए जाने का श्रेय उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया। लोगों ने यह भी याद दिलाया कि वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान असरगंज में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने तारापुर की जनता से वादा किया था कि यदि वे सम्राट चौधरी को भारी बहुमत से जिताते हैं, तो उन्हें और बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी।

जनता ने इस वादे का सम्मान करते हुए सम्राट चौधरी को लगभग 45 हजार मतों के अंतर से विजयी बनाया, जो तारापुर के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी जीत है। गौरतलब है कि सम्राट चौधरी ने अपने पिता शकुनी चौधरी के 35 हजार मतों के अंतर से जीत के रिकॉर्ड को भी पार कर लिया। इससे उन्होंने अपने परिवार के राजनीतिक इतिहास में नया अध्याय जोड़ा।

स्थानीय लोगों का कहना है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में चहुंमुखी विकास होगा और मजदूरों का पलायन रुकेगा। सम्राट के मुख्यमंत्री बनाये जाने से अधर में लटके सुल्तानगंज - देवघर रेल लाइन निर्माण में भी तेजी आने की संभावना व्यक्त की है।

रिश्तेदार पहुंच रहे पटना सम्राट चौधरी के परिवार के सदस्य (गोतिया) एवं करीबी रिश्तेदार पटना के लिए रवाना हो रहे हैं। बुधवार को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में वे शामिल होंगे। सम्राट चौधरी के छोटे भाई धर्मेंद्र चौधरी एवं अन्य लोगों ने मंगलवार को मां कृष्ण काली भगवती तिलहिड़ा महारानी की पूजा अर्चना की। सभी ने सम्राट के मुख्यमंत्री बनाए जाने की मंगल कामना की।

भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए सम्राट चौधरी पटना में मंगलवार दोपहर बाद हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को नेता चुना गया। इसके बाद साफ हो गया कि बिहार का अगला सीएम सम्राट ही होंगे। अब एनडीए विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना जाएगा। इसके बाद सम्राट नई सरकार बनाने का दावा राज्यपाल के सामने पेश करेंगे। फिर बुधवार को उनका शपथ ग्रहण प्रस्तावित है।

नीतीश की जगह लेंगे सम्राट सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार की जगह लेंगे। नीतीश ने मंगलवार को हुई अपने पद से इस्तीफा दिया। नीतीश लगभग 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री रहे। अब वे राज्यसभा चले गए हैं। इसके बाद बिहार में भाजपा के पहले सीएम के रूप में सम्राट के नाम का ऐलान किया गया।

