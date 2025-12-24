Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsCelebrate New Year at this beautiful picnic spot in Bihar Mundeshwari Dham religion nature unique blend
बिहार के इस खूबसूरत पिकनिक स्पॉट पर मनाएं न्यू ईयर, धर्म और प्रकृति का अनोखा संगम

बिहार के इस खूबसूरत पिकनिक स्पॉट पर मनाएं न्यू ईयर, धर्म और प्रकृति का अनोखा संगम

संक्षेप:

बिहार के कैमूर का मुंडेश्वरी धाम धार्मिक के साथ ही चर्चित पर्यटन स्थल भी है। नए साल के मौके पर यहां बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आते हैं। 

Dec 24, 2025 09:33 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, भभुआ
share Share
Follow Us on

बिहार के कैमूर जिले में स्थित मुंडेश्वरी धाम ना सिर्फ धार्मिक स्थल के रूप में चर्चित है, बल्कि एक खूबसूरत पिकनिक स्पॉट के रूप में भी जाना जाता है। हर साल नए साल के मौके पर यहां बड़ी संख्या में पर्यटक एवं भक्त आते हैं। पहली जनवरी को मंदिर के नीचे बाहरी हिस्से में जहां लोग पिकनिक मनाते दिखते हैं, वहीं मंदिर परिसर में दर्शन-पूजन करने के लिए महिला-पुरुष भक्तों की कतार लगी रहती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पंवरा पहाड़ी के ईद-गिर्द लोग पिकनिक मनाते हैं। हालांकि यहां पिकनिक मनाने वाले ज्यादा लोग लिट्टी-चोखा, पनीर-मशरूम की सब्जी, पकौड़ा, जीरा राइस, पुलाव आदि चीजें तैयार कर उसका स्वाद लेते हैं। यहां शाकाहारी भोज्य पदार्थ ही पकाकर लोग खाते हैं।

धाम परिसर के पास वन विभाग द्वारा वन्य प्राणी इको पार्क का निर्माण कराया गया है, जिसका उद्घाटन 24 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। इस पार्क में हर माह हजारों सैलानी इसका लुत्फ उठाने आते हैं। अप्रैल में 55813, मई में 32058, जून में 62161, जुलाई में 40191, अगस्त में 41519, सितंबर में 17686, अक्टूबर में 46108 सैलानी पार्क का आनंद ले चुके हैं। इस चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 3 लाख से ज्यादा पर्यटक आ चुके हैं।

इसके परिसर में जगह-जगह बाघ, हाथी, हिरण, भालू, बंदर, मोर के स्टैचू, विभिन्न रंगों के फूल, पौधे, पेड़, हरियाली लोगों को आकर्षित करेगी। बंदर पार्क में तीन वैसे बंदर के स्टैचू हैं, जिनमें एक ने कान, दूसरे ने आंख और तीसरे ने मुंह बंद किए हुए थे। यह बंदर बुरी बात मत सुनो, बुरी चीजें मत देखो और बुरे बोल मत बोलो का संदेश दे रहे हैं।

मुंडेश्वरी धाम

बिहार के सुरम्य कैमूर जिले में स्थित मां मुंडेश्वरी वन्यजीव इको पार्क, स्थापत्य कला की प्रतिभा और पर्यावरण संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो 14 एकड़ में फैला हुआ है। यह पार्क सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण-अनुकूल वास्तुकला और सामुदायिक भागीदारी का मिश्रण है, जो आगंतुकों को पर्यावरण चेतना और क्षेत्रीय इतिहास से ओतप्रोत एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है।

स्वास्थ्य और आध्यात्मिक को मिलता है बढ़ावा

देश के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक मां मुंडेश्वरी मंदिर के पास स्थित यह पार्क पारंपरिक रूपांकनों, मूर्तियों और स्थापत्य कला के माध्यम से अपनी विरासत का सम्मान करता है। इंद्रधनुषी पेर्गोला प्रवेश द्वार अपने जीवंत, आयताकार फ्रेम के साथ विभिन्न रंगों में रंगे हुए शांति और विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं। पार्क में सूर्य नमस्कार की मूर्तियां शारीरिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ावा देती हैं।

खूबसूरत पार्क का प्रवेश द्वार आकर्षक है

आकर्षक प्रवेश द्वार आगंतुकों का ऐसे वातावरण में स्वागत करते हैं जो वन्यजीव संरक्षण और पारिस्थितिक समझ को बढ़ावा देता है। मुख्य द्वार चट्टानों से बना एक मेहराब है जिस पर वन्यजीवों की मूर्तियां उकेरी गई हैं, जबकि दूसरा प्रवेश द्वार पेड़ों के तनों और ऐतिहासिक आकृतियों से प्रेरित है, जो प्रकृति में एक अद्भुत समाधि का अनुभव कराता है। बांस और धातु से बना पैदल पुल और वृक्ष-आश्रय संरचनाएं पर्यावरण संरक्षण को आगंतुकों की सहभागिता, शिक्षा और वन्यजीव संरक्षण के साथ बखूबी जोड़ती हैं।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Kaimur picnic Spots Bihar News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।