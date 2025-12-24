बिहार के इस खूबसूरत पिकनिक स्पॉट पर मनाएं न्यू ईयर, धर्म और प्रकृति का अनोखा संगम

संक्षेप: बिहार के कैमूर का मुंडेश्वरी धाम धार्मिक के साथ ही चर्चित पर्यटन स्थल भी है। नए साल के मौके पर यहां बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आते हैं।

बिहार के कैमूर जिले में स्थित मुंडेश्वरी धाम ना सिर्फ धार्मिक स्थल के रूप में चर्चित है, बल्कि एक खूबसूरत पिकनिक स्पॉट के रूप में भी जाना जाता है। हर साल नए साल के मौके पर यहां बड़ी संख्या में पर्यटक एवं भक्त आते हैं। पहली जनवरी को मंदिर के नीचे बाहरी हिस्से में जहां लोग पिकनिक मनाते दिखते हैं, वहीं मंदिर परिसर में दर्शन-पूजन करने के लिए महिला-पुरुष भक्तों की कतार लगी रहती है।

पंवरा पहाड़ी के ईद-गिर्द लोग पिकनिक मनाते हैं। हालांकि यहां पिकनिक मनाने वाले ज्यादा लोग लिट्टी-चोखा, पनीर-मशरूम की सब्जी, पकौड़ा, जीरा राइस, पुलाव आदि चीजें तैयार कर उसका स्वाद लेते हैं। यहां शाकाहारी भोज्य पदार्थ ही पकाकर लोग खाते हैं।

धाम परिसर के पास वन विभाग द्वारा वन्य प्राणी इको पार्क का निर्माण कराया गया है, जिसका उद्घाटन 24 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। इस पार्क में हर माह हजारों सैलानी इसका लुत्फ उठाने आते हैं। अप्रैल में 55813, मई में 32058, जून में 62161, जुलाई में 40191, अगस्त में 41519, सितंबर में 17686, अक्टूबर में 46108 सैलानी पार्क का आनंद ले चुके हैं। इस चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 3 लाख से ज्यादा पर्यटक आ चुके हैं।

इसके परिसर में जगह-जगह बाघ, हाथी, हिरण, भालू, बंदर, मोर के स्टैचू, विभिन्न रंगों के फूल, पौधे, पेड़, हरियाली लोगों को आकर्षित करेगी। बंदर पार्क में तीन वैसे बंदर के स्टैचू हैं, जिनमें एक ने कान, दूसरे ने आंख और तीसरे ने मुंह बंद किए हुए थे। यह बंदर बुरी बात मत सुनो, बुरी चीजें मत देखो और बुरे बोल मत बोलो का संदेश दे रहे हैं।

बिहार के सुरम्य कैमूर जिले में स्थित मां मुंडेश्वरी वन्यजीव इको पार्क, स्थापत्य कला की प्रतिभा और पर्यावरण संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो 14 एकड़ में फैला हुआ है। यह पार्क सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण-अनुकूल वास्तुकला और सामुदायिक भागीदारी का मिश्रण है, जो आगंतुकों को पर्यावरण चेतना और क्षेत्रीय इतिहास से ओतप्रोत एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है।

स्वास्थ्य और आध्यात्मिक को मिलता है बढ़ावा देश के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक मां मुंडेश्वरी मंदिर के पास स्थित यह पार्क पारंपरिक रूपांकनों, मूर्तियों और स्थापत्य कला के माध्यम से अपनी विरासत का सम्मान करता है। इंद्रधनुषी पेर्गोला प्रवेश द्वार अपने जीवंत, आयताकार फ्रेम के साथ विभिन्न रंगों में रंगे हुए शांति और विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं। पार्क में सूर्य नमस्कार की मूर्तियां शारीरिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ावा देती हैं।