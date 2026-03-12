नालंदा में आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों पर गिरा छत का प्लास्टर, एक का पैर टूटा; मची अफरातफरी

नालंदा जिले में गुरुवार को जयशिव बिगहा गांव के आंगनवाड़ी केंद्र में छत का टूटकर बच्चों के ऊपर गिर गया। इससे 6 बच्चे घायल हो गए। इनमें से एक का पैर भी टूट गया। घटना के बाद आंगनवाड़ी केंद्र पर अफरातफरी च गई।

Nalanda News: बिहार के नालदा जिले में गुरुवार को आंगनवाड़ी केंद्र में बड़ा हादसा हो गया। परवलपुर प्रखंड के जयशिव बिगहा गांव स्थित आंगनवाड़ी केंद्र संख्या–6 में पढ़ाई के दौरान अचानक छत का निचला हिस्सा प्लास्टर सहित गिर पड़ा। इससे आंगनवाड़ी केंद्र में अफरातफरी मच गई। जब यह हादसा हुआ तब वहां पर छोटे बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। छत का प्लास्टर गिरने से वे भी उसकी चपेट में आ गए। प्लास्टर गिरने से करीब आधा दर्जन बच्चे घायल हो गए।

घटना के बाद वहां मौजूद आंगनवाड़ी कर्मियों और स्थानीय लोगों ने तुरंत बच्चों को मलबे से निकालकर बाहर किया। सूचना मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए एकंगरसराय के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बताया कि सभी बच्चे फिलहाल खतरे से बाहर हैं।

घायलों में जयशिव बिगहा निवासी ज्वाला पासवान का 4 वर्षीय पुत्र आकाश कुमार, रविशंकर पासवान की 4 वर्षीय पुत्री अणु कुमारी, तन्नू कुमारी, नीतीश पासवान का 3 वर्षीय पुत्र आर्यन कुमार, आयुष कुमार सहित अन्य बच्चे शामिल हैं। इनमें आकाश कुमार को सबसे गंभीर चोट आई है और उसका पैर टूट गया है, जबकि अन्य बच्चों को सिर और शरीर के विभिन्न हिस्सों में चोटें लगी हैं।

एक साल पहले ही हुई थी मरम्मत आंगनवाड़ी सेविका उषा देवी ने बताया कि लगभग एक साल पहले ही 77 हजार रुपये की लागत से केंद्र भवन की मरम्मत कराई गई थी। मरम्मत के कुछ ही समय बाद छत का प्लास्टर गिरने की घटना ने भवन की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

घटना के बाद ग्रामीणों और अभिभावकों में काफी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि भवन की मरम्मत में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण यह हादसा हुआ। ग्रामीणों ने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।