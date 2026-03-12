Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

नालंदा में आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों पर गिरा छत का प्लास्टर, एक का पैर टूटा; मची अफरातफरी

Mar 12, 2026 03:31 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, नालंदा
share

नालंदा जिले में गुरुवार को जयशिव बिगहा गांव के आंगनवाड़ी केंद्र में छत का टूटकर बच्चों के ऊपर गिर गया। इससे 6 बच्चे घायल हो गए। इनमें से एक का पैर भी टूट गया। घटना के बाद आंगनवाड़ी केंद्र पर अफरातफरी च गई।

नालंदा में आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों पर गिरा छत का प्लास्टर, एक का पैर टूटा; मची अफरातफरी

Nalanda News: बिहार के नालदा जिले में गुरुवार को आंगनवाड़ी केंद्र में बड़ा हादसा हो गया। परवलपुर प्रखंड के जयशिव बिगहा गांव स्थित आंगनवाड़ी केंद्र संख्या–6 में पढ़ाई के दौरान अचानक छत का निचला हिस्सा प्लास्टर सहित गिर पड़ा। इससे आंगनवाड़ी केंद्र में अफरातफरी मच गई। जब यह हादसा हुआ तब वहां पर छोटे बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। छत का प्लास्टर गिरने से वे भी उसकी चपेट में आ गए। प्लास्टर गिरने से करीब आधा दर्जन बच्चे घायल हो गए।

घटना के बाद वहां मौजूद आंगनवाड़ी कर्मियों और स्थानीय लोगों ने तुरंत बच्चों को मलबे से निकालकर बाहर किया। सूचना मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए एकंगरसराय के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बताया कि सभी बच्चे फिलहाल खतरे से बाहर हैं।

घायलों में जयशिव बिगहा निवासी ज्वाला पासवान का 4 वर्षीय पुत्र आकाश कुमार, रविशंकर पासवान की 4 वर्षीय पुत्री अणु कुमारी, तन्नू कुमारी, नीतीश पासवान का 3 वर्षीय पुत्र आर्यन कुमार, आयुष कुमार सहित अन्य बच्चे शामिल हैं। इनमें आकाश कुमार को सबसे गंभीर चोट आई है और उसका पैर टूट गया है, जबकि अन्य बच्चों को सिर और शरीर के विभिन्न हिस्सों में चोटें लगी हैं।

ये भी पढ़ें:लूडो खेलने के दौरान चली गोली और गई जान, बिहार के ऋषभ हत्याकांड में खुले राज

एक साल पहले ही हुई थी मरम्मत

आंगनवाड़ी सेविका उषा देवी ने बताया कि लगभग एक साल पहले ही 77 हजार रुपये की लागत से केंद्र भवन की मरम्मत कराई गई थी। मरम्मत के कुछ ही समय बाद छत का प्लास्टर गिरने की घटना ने भवन की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

घटना के बाद ग्रामीणों और अभिभावकों में काफी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि भवन की मरम्मत में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण यह हादसा हुआ। ग्रामीणों ने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

ये भी पढ़ें:LIVE: पटना में एलपीजी हेल्पलाइन नंबर जारी, कई जिलों में लंबी लाइन

थानाध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ में मौके पर पहुंचे थे सभी बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें:बिहार में हड़ताल पर गए CO और राजस्व कर्मचारियों की रिपोर्ट दें, अब कठोर कार्रवाई
Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

और पढ़ें
Nalanda Anganwadi Biharsharif News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।