CEC ज्ञानेश कुमार पटना पहुंचे; 2 दिन बैठकों का दौर, बिहार चुनाव की तारीखों का जल्द ऐलान

बिहार चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपनी टीम के साथ पटना पहुंचे हैं। दो दिन वे समीक्षा बैठक करेंगे। फिर दिल्ली पहुंचते ही बहुत जल्द बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है।

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की सक्रियता बढ़ गई है। आयोग की ओर से तीन-चार दिनों में चुनाव की तिथियों की घोषणा की जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपनी टीम के साथ पटना पहुंच चुके हैं। वे विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के बाद दिल्ली पहुंच कर जल्द ही तिथियों की घोषणा करेंगे। चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद 30 सितंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हुआ। इसके साथ ही चुनाव की गहमागहमी बढ़ गई। उसी दिन सभी जिलों में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी के माध्यम से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक कर उन्हें इसकी सॉफ्ट और हार्ड कॉपी सौंप दी गई।

एक अक्टूबर को चुनाव आयोग के वरीय उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चुनावी तैयारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा की। दो सत्रों में आयोजित इस बैठक के पहले सत्र में बिहार के सीईओ विनोद सिंह गुंजियाल और राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी कुंदन कृष्णन शामिल हुए। इसमें राज्य स्तर पर सभी जिलों में बूथ पर व्यवस्था से लेकर सुरक्षा व मतदाता जागरूकता और चुनावकर्मियों के प्रशिक्षण सहित तमाम बिंदुओं पर तैयारियों की समीक्षा की गई। दूसरे सत्र में राज्य की सुरक्षा और जांच से जुड़ी 24 एजेंसियों के साथ आयोग की बैठक हुई। उन्हें एजेंसियों के कार्यों के अनुसार हरेक बिंदु पर जांच और कार्रवाई की गति तेज करने को कहा गया।

दूसरी ओर, चुनाव आयोग की ओर से तीन अक्टूबर को नई दिल्ली में बिहार चुनाव और अन्य उपचुनावों को लेकर नियुक्त किए गए 470 चुनाव पर्यवेक्षकों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए। आयोग की ओर से बिहार के दो दिवसीय चुनाव दौरे के क्रम में 4-5 अक्टूबर को टीम सभी हितधारकों के साथ अलग-अलग बैठक करेगी। इस दौरे में चुनाव से जुड़ी तैयारियों का आकलन, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से सुझाव और शिकायतें प्राप्त करने, राज्य सरकार के आलाधिकारियों के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। चुनाव आयोग की टीम दिल्ली लौटकर केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों एवं अन्य अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। बैठक के दो-तीन दिनों के अंदर चुनाव की तिथियों की घोषणा करेगी। बिहार में इस बार दो या तीन चरणों में चुनाव की संभावना जताई जा रही है।

बिहार में विधानसभा चुनाव कब-कब कितने चरणों में हुए

वर्ष विधानसभा चुनाव के चरण

2020 तीन चरण (28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर)

2015 पांच चरण (12,16,18 अक्टूबर और 1, 5 नवंबर)

2010 छह चरण (21, 24,28 अक्टूबर और 1,9,20 नवंबर)

2005 अक्टूबर चार चरण (18, 26 अक्टूबर और 13, 9 नवंबर)