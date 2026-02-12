Hindustan Hindi News
बंद करो कोचिंग वरना गोली मार दूंगा.., गुरु रहमान को धमकाने वाला CCTV फुटेज में दिखा

संक्षेप:

Feb 12, 2026 06:24 am IST
बिहार की राजधानी पटना में अदम्य अदिति गुरुकुल के संचालक गुरु रहमान को जान से मारने की धमकी मिली है। अज्ञात अपराधियों ने बुधवार की शाम चार बजे के करीब गोपाल मार्केट स्थित उनकी कोचिंग संस्थान के भीतर घुसकर गोली मारने की धमकी दी। गुरु रहमान को धमकी दिए जाने की खबर सामने आने के बाद से पुलिस महकमे के भी कान खड़े हो गए हैं। इधर घटना के बाद से गुरु रहमान और उनका परिवार दहशत में हैं। उन्होंने इसकी शिकायत पीरबहोर थाने में की है।

गुरु रहमान ने पुलिस से इस मामले की गंभीरता से छानबीन करने की मांग की है। बताया जा रहा कि एक अज्ञात शख्स संस्थान में दाखिल हुआ और गुरु रहमान को गोली मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति ने गुरु रहमान को अपना कोचिंग संस्थान तुरंत बंद करने की भी चेतावनी दी है। अपराधियों के कोचिंग में आने और जान से मारने की धमकी देने की घटना कोचिंग में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है।

गुरु रहमान ने पुलिस को उस शख्स का सीसीटीवी फुटेज सौंपा है, जिसने उन्हें धमकाया था। पीरबहोर थाना प्रभारी शज्जाद गद्दी ने बताया कि फुटेज के आधार पर आरोपित की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने कहा कि मामले की गंभीरता से छानबीन की जा रही है। दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सीसीटीवी फुटेज में गुरु रहमान को धमकाने वाला शख्स नजर आ रहा है।

कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, शाम करीब 4 बजे गुरु रहमान को धमकी दी गई है। इतना ही नहीं यह भी बताया जा रहा है कि धमकी के दौरान आरोपी शख्स गुरु रहमान को लगातार अमर्यादित शब्द भी बोल रहा था। कहा जा रहा है कि घटना के वक्त कोचिंग सेटर में मौजूद गुरु रहमान ने कोचिंग के कर्मचारियों को वहां बुलाकर इस शख्स को कोचिंग से बाहर करवा दिया। हालांकि, जाते-जाते भी यह शख्स कोचिंग को जल्द बंद कर लेने की धमकी देता रहा।

बहरहाल अब गुरु रहमान को धमकाने वाले शख्स की तस्वीर सामने आ चुकी है। पटना पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई में जुटी हुई है। धमकी देने वाले शख्स के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश में लगी है।

एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
