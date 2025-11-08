CCTV बंद, वैन की एंट्री; हाजीपुर के स्ट्रांग रूम का वीडियो शेयर कर RJD ने लगाया गड़बड़ी का आरोप

संक्षेप: हाजीपुर स्ट्रांग रूम का वीडियो शेयर कर आरजेडी ने गड़बड़ी का आरोप लगाया है। राजद ने एक्स पर लिखा कि हाजीपुर स्थित स्ट्रांग रूम में बारी-बारी से विभिन्न विधानसभाओं का सीसीटीवी बंद कर दिया जाता है। मध्य रात्रि पिकअप वैन वहां घुसती है और निकलती है। जिस पर वैशाली डीएम ने कहा है कि जांच जारी है।

बिहार चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। लेकिन हाजीपुर के स्ट्रांग रूम को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने स्ट्रांग रूम का वीडियो शेयर कर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। राजद ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित स्ट्रांग रूम में बारी-बारी से विभिन्न विधानसभाओं का सीसीटीवी बंद कर दिया जाता है। मध्य रात्रि पिकअप वैन वहां घुसती है और निकलती है। राजद ने चुनाव आयोग को घेरते हुए लिखा कि देश का सबसे बड़ा वोट डकैत कई दिनों से प्रचार के बहाने बिहार में डेरा डाले हुए है। चुनाव आयोग के अधिकारी उसे होटल में जाकर रिपोर्ट करते है।

RJD की ओर से आगे लिखा गया कि दिल्ली से बड़का वोट ठग प्रतिदिन बिहार आकर ध्यान भटकने के लिए उल-जुलूल बकवास करता है ताकि गोदी मीडिया के मदद से वोट चोरी और असल मुद्दों से ध्यान हटे लेकिन बिहार अबकी बार इन दो बाहरी ठगों को हर प्रकार से कड़ा सबक सिखाएगा। ये दो बाहरी लुटेरे गणतंत्र की जननी बिहार से ही लोकतंत्र को खत्म करना चाहते है, बिहारी ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे।

वहीं मामला संज्ञान में आने के बाद वैशाली की डीएम वर्षा सिंह ने कहा मामला संज्ञान में लिया गया है, जांच की जा रही है। शीघ्र ही अपडेट प्रदान किया जाएगा। बताया जा रहा है कि वीडियो स्ट्रांग रूम में तैनात प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों द्वारा बनाया गया है। जिसमें एक शख्स द्वारा ये कहते हुए सुना जा रहा है कि 129 महनार विधानसभा का सीसीटीवी कैमरा बंद हो चुका है। अभी नाइट का 11:53 बज रहा है। देखिए बड़ा खेला हो रहा है। उसी वक्त एक पिकअप वैन बाहर निकलते हुए भी नजर आ रहा है। आपको बता दें ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा जाता है।