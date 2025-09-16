cctv camera and watch tower will made during ravan vadh in patna gandhi maidan dussehra 128 सीसीटीवी कैमरे और 13 वाच टावर, दशहर में रावण वध के दौरान पटना के गांधी मैदान में सुरक्षा टाइट, Bihar Hindi News - Hindustan
cctv camera and watch tower will made during ravan vadh in patna gandhi maidan dussehra

128 सीसीटीवी कैमरे और 13 वाच टावर, दशहर में रावण वध के दौरान पटना के गांधी मैदान में सुरक्षा टाइट

डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम और वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा द्वारा गांधी मैदान में रावण वध की तैयारियों का जायजा लिया गया। उनके साथ दशहरा पूजा आयोजन समिति के पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी समेत कई अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, पटनाTue, 16 Sep 2025 06:40 AM
128 सीसीटीवी कैमरे और 13 वाच टावर, दशहर में रावण वध के दौरान पटना के गांधी मैदान में सुरक्षा टाइट

दशहरा के दिन पटना में रावण वध के दौरान 128 सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से गांधी मैदान पर नजर रखी जाएगी। बेहतर रोशनी के लिए 229 पोल लाइट और 15 हाई मास्ट लाइट लगेंगी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था होगी। सभी 12 गेट निकासी के लिए खुले रहेंगे और अवरोधमुक्त रहेंगे। मैदान में अस्थायी थाना भी क्रियाशील रहेगा। 13 वाच टावरों से भीड़ पर निगरानी रखी जाएगी। वाच टावरों पर पुलिस एवं सिविल डिफेंस के कर्मी प्रतिनियुक्त रहेंगे। मुख्य गेट पर एसडीआरएफ की भी प्रतिनियुक्ति रहेगी।

जिला नियंत्रण कक्ष 24 गुना 7 क्रियाशील रहेगा। सोमवार को डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम और वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा द्वारा गांधी मैदान में रावण वध की तैयारियों का जायजा लिया गया। उनके साथ दशहरा पूजा आयोजन समिति के पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अपर जिला दण्डाधिकारी (विधि-व्यवस्था), भवन निर्माण विभाग एवं विद्युत के कार्यपालक अभियंता समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे।

डीएम और एसएसपी ने कहा कि उत्कृष्ट भीड़-प्रबंधन, सुगम यातायात एवं सुदृढ़ विधि-व्यवस्था प्रशासन की प्राथमिकता है। डीएम ने कहा कि प्रकाश व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, विधि-व्यवस्था, बैरिकेडिंग, विद्युत आपूर्ति, ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था, पेयजल, चिकित्सा सुविधा, अग्निशमन की व्यवस्था सहित सभी निकास द्वार, वाच टावर एवं अन्य संरचनाओं का प्रबंधन मानकों के अनुरूप रहना चाहिए।

मालूम हो कि 22 सितंबर (सोमवार) को शारदीय नवरात्र की कलश स्थापना के साथ दुर्गा पूजा प्रारंभ हो रहा है। 29 सितम्बर (सोमवार) को सप्तमी, 30 सितंबर (मंगलवार) को महाअष्टमी एवं 01 अक्टूबर (बुधवार) को महानवमी तथा 02 अक्टूबर (गुरुवार) को दशहरा (विजयादशमी) है।

भीड़ नियंत्रण की मॉकड्रिल करेंगे पुलिस पदाधिकारी

डीएम-एसएसपी ने कहा कि रावण वध कार्यक्रम के दौरान बेहतर विधि व्यवस्था के लिए गांधी मैदान को चार सेक्टर और कई सब सेक्टर में बांटा जाएगा। सभी सेक्टरों की तैयारी जिला दंडाधिकारियों एवं पुलिस उपाधीक्षकों की देखरेख में तेजी से की जा रही है। उन्होंने सिटी एसपी मध्य, एसडीओ, एडीएम विधि व्यवस्था को भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, विधि-व्यवस्था, आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था एवं अन्य सभी बिन्दुओं पर कार्यक्रम से पूर्व मॉकड्रिल करने का निर्देश दिया।

जिला नियंत्रण कक्ष एसडीआरएफ से समन्वय कर सभी सम्बद्ध विभागों को शामिल करते हुए विधिवत रूप से मॉकड्रिल का आयोजन करना है। पटना मेट्रो के अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट तथा नगर पुलिस उपाधीक्षक आपस में समन्वय कर गांधी मैदान एवं आसपास दर्शकों के आवागमन को सुगम रखना है। जेपी गंगा पथ, अशोक राजपथ, एक्जीबिशन रोड एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई। सिविल सर्जन को आकस्मिक मेडिकल प्लान बनाकर क्रियान्वयन करने को कहा गया।

12 दिवसीय रामलीला का भी आयोजन होगा

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार के सहयोग से श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति, आयुक्त कार्यालय, पटना द्वारा 22 सितंबर से 03 अक्टूबर तक गांधी मैदान में 12 दिवसीय रामलीला महोत्सव का आयोजन होगा। डीएम एवं एसएसपी ने पदाधिकारियों को रामलीला महोत्सव, दशहरा महोत्सव तथा रावण वध कार्यक्रमों के अवसर पर सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

