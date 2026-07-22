पेपर लीक गिरोह और जमीन माफिया पर लगेगा सीसीए, बिहार विधानसभा से एक दिन में 13 बिल पास
बिहार विधानसभा में बुधवार को 13 बिल पारित किए गए। इनमें अपराध नियंत्रण संशोधन विधेयक, पंचायत राज संशोधन विधेयक, बिहार नगर विकास विधेयक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक शामिल हैं।
बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन 13 विधेयकों पर मुहर लगाई गई। इसमें सबसे अहम अपराध नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 2026 है। इस बिल में पेपर लीक गिरोह, जमीन माफिया को संगठित अपराध की श्रेणी में डालकर सीसीए यानी गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया है। सोशल मीडिया पर गाली-गलौज करने, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने, किसी व्यक्ति के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने वालों को भी इस कानून के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। इसके अलावा, पंचायत राज (संशोधन) बिल, बिहार नगर विकास बिल समेत अन्य विधेयक भी विधानसभा से पारित हो गए।
डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने बिहार अपराध नियंत्रण संशोधन बिल पर बोलते हुए कहा कि बदलते समय में अपराध की प्रकृति भी बदल रही है। साइबर अपराध, सोशल मीडिया के दुरुपयोग और संगठित अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कानून को मजबूत बनाया गया है। संशोधन के तहत सोशल मीडिया पर गाली-गलौज, अभद्र टिप्पणी करने वालों के खिलाफ भी 6 महीने से एक साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।
साथ ही पेपर लीक जैसे अपराधों को अब संगठित अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। इससे दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई संभव होगी। यह विधेयक सदन से सर्वसम्मति से पारित किया गया।
बिहार में बनेंगे विशिष्ट विश्वविद्यालय
सूबे में विशिष्ट विश्वविद्यालयों की स्थापना होगी। इनमें आधुनिक अनुसंधान, तकनीकी नवाचार, शोध एवं मानव संसाधन का उन्नयन हो सकेगा। साथ ही इन यूनिवर्सिटी से नए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और रोजगारपरक शिक्षा को बल मिलेगा। विधानसभा ने बुधवार को बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक 2026 पर सहमति प्रदान कर दी।
इसके पहले सदन में उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर ने बिल पेश करते हुए कहा कि बिहार में कंप्यूटर साइंस, एआई, आर्किटेक्चर विश्वविद्यालय जैसे विशिष्ट शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की योजना है। इसी उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है। मंत्री ने कहा कि राज्य में उत्कृष्ट, अनुसंधानोन्मुख एवं विशिष्ट उच्च शिक्षा संस्थानों के विकास की आवश्यकता के मद्देनजर आधुनिक अनुसंधान एवं तकनीकी नवाचार आधारित विशिष्ट अध्ययन, शोध एवं मानव, वर्तमान वैश्विक परिदृष्य में राज्य के समग्र विकास के लिए आवश्यक है।
इसी तरह श्यामा प्रसाद मुखर्जी एआई एवं कंप्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव पर भी सहमति दी गई। राज्य सरकार मुजफ्फरपुर में शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी। इसमें वास्तुकला, असैनिक अभियंत्रण एवं उससे संबंधित विषयों में उच्चस्तरीय शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, नवाचार और ज्ञान के सृजन को प्रोत्साहित किया जाएगा।
पंचायतों में विज्ञापन शुल्क वसूलने का बिल पास
बिहार की पंचायतें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगी। इसको लेकर विधानसभा ने बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक 2026 पारित किया गया। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि इस बिल का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण को व्यवस्थित करना है। अब पंचायतें अपने क्षेत्र में होर्डिंग, बैनर और अन्य विज्ञापनों पर शुल्क वसूल सकेंगी।
साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुमंजिला भवन और अपार्टमेंट निर्माण के लिए नक्शा स्वीकृति तथा संबंधित प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य होगा। पंचायतों को होल्डिंग टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स और विभिन्न नागरिक सेवाओं के लिए यूजर चार्ज वसूलने का अधिकार भी दिया गया है। मंत्री ने कहा कि इन प्रावधानों से पंचायतों की आय बढ़ेगी और नियोजित ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा।
उच्च शिक्षा के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा
बिहार विधानसभा में बुधवार को निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2026 भी पारित किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हम ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं जिससे हमारे बच्चे उच्च शिक्षा के लिए राज्य से बाहर ना जाएं। इसी को ध्यान में रखकर यहां प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने को लेकर सरकार गंभीर है। जरूरत के अनुसार निजी विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
सीएम ने कहा कि यह विधेयक राज्य के युवाओं के भविष्य को नई दिशा देने वाला कदम है। सरकार का उद्देश्य बेहतर उच्च शिक्षा के लिए छात्रों के दूसरे राज्यों में होने वाले पलायन को रोकना है।
बिहार विधानसभा से बुधवार को पारित हुए ये 13 बिल-
- बिहार कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक, 2026
- डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कंप्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2026
- बिहार नगर विकास विधेयक, 2026
- निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026
- दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त ) (निरसन) विधेयक, 2026
- भारतीय स्टांप (बिहार संशोधन ) विधेयक, 2026
- ईज आफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026
- पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2026
- कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक, 2026
- अपराध नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026
- विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक, 2026
- अभियंत्रण विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026
- शहीद जब्बार सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंता विश्वविद्यालय विधेयक, 2026
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।