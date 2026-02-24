नीट छात्रा मौत केस में अब पुलिस वाले तलब, सीबीआई ने बंद कमरों में दागे सवाल

Hindustan Hindi News
Feb 24, 2026 10:53 pm IST Jayesh Jetawat
पटना के हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा के कथित रेप और हत्या के मामले में सीबीआई ने पटना के पुलिस अधिकारियों को तलब किया है। पूर्व में इस केस की जांच कर रही एसआईटी के सदस्यों से केंद्रीय एजेंसी ने सवाल-जवाब किए।

बिहार के जहानाबाद की नीट छात्रा की पटना में हुई मौत के मामले में ही सीबीआई ने मंगलवार को पुलिस वालों को तलब किया। सीबीआई टीम ने पटना पुलिस की एसआईटी से पूछताछ की। सीबीआई ने एसआईटी में शामिल रही सचिवालय एसडीपीओ वन डॉ. अनु कुमारी, कदमकुआं और रामकृष्ण नगर थाना के थानाध्यक्षों को तलब कर सवाल-जवाब किए गए। सभी अधिकारियों से अलग-अलग बंद कमरों में पूछताछ कर केंद्रीय जांच एजेंसी ने उनके बयान दर्ज किए। उनसे बयान से संबंधित दस्तावेज भी मांगे गए।

सीबीआई ने जिन पुलिस अधिकारियों से पूछताछ की, वे छात्रा की मौत के बाद शुरुआती जांच कर रही एसआईटी के हिस्सा रहे थे। सूत्रों के मुताबिक इनके बयान अलग-अलग दर्ज किए गए, ताकि तथ्यों की स्वतंत्र पुष्टि हो सके। साथ ही इनके बयानों का मिलान भी कराया जा सके।

जानकारी के मुताबिक केंद्रीय एजेंसी शुरुआती जांच की प्रक्रिया, घटनास्थल की स्थिति, साक्ष्यों के संकलन और पुलिस की कार्रवाई के हर चरण की बारीकी से पड़ताल कर रही है। इसके लिए जांच अधिकारियों से पूछताछ हुई। सीबीआई यह समझने का प्रयास कर रही है कि इस केस के प्रारंभिक चरण में क्या-क्या कदम उठाए गए और किन आधारों पर निष्कर्ष निकाले गए थे।

यह भी पता लगाया जा रहा है कि पटना पुलिस की एसआईटी से जांच के दौरान कहीं चूक तो नहीं हुई थी। जांच के दौरान सीबीआई पूरे घटनाक्रम की कड़ी-दर-कड़ी समीक्षा कर रही है।

बता दें कि पिछले महीने जहानाबाद की छात्रा पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल स्थित अपने कमरे में बेहोश पाई गई थी। बाद में उसे अलग-अलग निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने 11 जनवरी को दम तोड़ दिया था। परिजन ने रेप और हत्या के आरोप लगाए। हालांकि, पुलिस ने शुरुआत में इसे सुसाइड का मामला बताया। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न की बात सामने आई, तो एसआईटी का गठन कर जांच शुरू की गई।

इस दौरान एसआईटी को छात्रा के अंडरगारमेंट्स से पुरुष वीर्य होने की जानकारी मिली। इसके मिलान के लिए कई लोगों के डीएनए सैंपल लिए गए। पुलिस ने हॉस्टल से जुड़े कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की। हालांकि, परिजन पुलिस अधिकारियों और हॉस्टल संचालक पर मिलीभगत के आरोप लगाते रहे। लगातार सवाल उठने के बाद राज्य सरकार ने इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी।

अब केंद्रीय जांच एजेंसी इस केस की हर एंगल से जांच में जुटी है। सीबीआई ने पिछले दिनों पटना में हॉस्टल संचालक, वार्डन के अलावा जहानाबाद निवासी छात्रा के परिजन से भी पूछताछ की थी। अब केंद्रीय एजेंसी पुलिस कर्मियों से जानकारी ले रही है।

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

