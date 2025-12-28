जिसे सीबीआई मुंबई में ढूंढ़ती रही वह बिहार में करता रहा लूटपाट, ऐसे पकड़ में आया शातिर
सीबीआई अमन को मुंबई में ढूढ़ती रही और वह मुजफ्फरपुर के मोतीपुर और सिवाईपट्टी में सीएसपी में लूटपाट व स्मैक की खरीद-बिक्री का धंधा करता रहा।
बिहार के चर्चित खुशी अपहरण मामले में आरोपित पूर्वी चंपारण के चकिया थाने के बरमदिया वार्ड-नौ निवासी अमन कुमार पिछले वर्ष जनवरी में हाईकोर्ट से सशर्त जमानत के बाद गायब हो गया। उसे हाईकोर्ट की जमानत की शर्तों की भी परवाह नहीं थी। मामले की जांच कर रही सीबीआई उसके विरुद्ध मिले साक्ष्यों के आधार पर उससे पूछताछ करना चाह रही थी। इसके बाद उसका नार्को टेस्ट कराने पर विचार किया जाना था।
पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम बीते अप्रैल-मई में उसके घर पर भी पहुंची थी। वह अपने घर पर नहीं मिला। परिजनों ने नौकरी करने मुंबई जाने की बात सीबीआई को बताई थी। उसके मोबाइल का लोकेशन मुंबई में मिलने पर मई के पहले सप्ताह में सीबीआई की टीम वहां पहुंची थी। इससे पहले ही अमन मुंबई से निकल गया। उसके बाद सीबीआई उसे ढूढ़ती रही और अमन मोतीपुर और सिवाईपट्टी में सीएसपी में लूटपाट व स्मैक की खरीद-बिक्री का धंधा करता रहा।
अमन का पता नहीं चलने पर सीबीआई ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। नवंबर में सीबीआई की ओर से उसकी जमानत के बंध पत्र को खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।
मुंबई से मुजफ्फरपुर आने के बाद अमन जिले के अलावे आसपास के इलाकों में लूटपाट की वारदात को अंजाम देता रहा। 18 जून को अमन ने अपने एक साथी संग मिलकर सिवाईपट्टी थाने के पैगंबरपुर में सीएसपी से 2.89 लाख रुपये लूट लिए। 19 जुलाई को मोतीपुर के महना रोड स्थित एक निजी बैंक के सीएसपी से एक लाख 22 हजार रुपये लूटकांड में भी वह शामिल था। 27 जुलाई को मोतीपुर के सिंगैला रोड में वाहन जांच के दौरान बाइक सवार उसका साथी पूर्वी चंपारण के मधुबन थाना के रोहुआ मनियार गांव का पंकज कुमार को पुलिस ने कट्टा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया, जबकि अमन बाइक से कूदकर भाग निकला था।