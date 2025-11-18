रेलवे कंस्ट्रक्शन ऑफिस में CBI की रेड; डिप्टी चीफ समेत 3 ठेकेदारों को उठाया, एक करोड़ कैश मिला

Hindustan Hindi News
संक्षेप: हाजीपुर में सीबीआई ने पूर्व मध्य रेलवे के कंस्ट्रक्शन विभाग के ऑफिस में छापेमारी की। इस दौरान कंस्ट्रक्शन डिप्टी चीफ समेत 3 ठेकेदारों को उठाया है। जांच में एक करोड़ कैश भी मिला है। कैश गिनने के लिए नोट गिनने की मशीन भी मंगानी पड़ी।

Tue, 18 Nov 2025 06:36 PM
बिहार के हाजीपुर में सीबीआई ने मंगलवार को पूर्व मध्य रेल के रेलवे कंस्ट्रक्शन विभाग के कार्यालय में सीबीआई ने छापेमारी की। इस छापेमारी में निर्माण विभाग के एक वरिष्ठ इंजीनियर और दो निजी कर्मियों सहित तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस दौरान घूस के मद में दिए जा रहे एक करोड़ रुपये की भी बरामदगी हुई है।

सूत्रों के मुताबिक झारखंड की एक कंपनी को बिहार में निर्माण कार्यों का ठेका मिला है। इससे संबंधित कार्य मोतिहारी के सुगौली से लेकर अररिया जिला तक चल रहा है। इस कार्य से जुड़े मामले में संबंधित अधिकारियों को घूस की रकम दी जानी थी। बरामद करीब एक करोड़ रुपये आठ विभिन्न पैकेटों में रखे गये थे, जिन्हें अलग-अलग अधिकारियों को दिया जाना था। इस संबंध में सीबीआई ने मामला दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी है। मामले में कई अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।

छापेमारी में डिप्टी चीफ इंजीनियर-2 आलोक कुमार, कार्यालय क्लर्क आलोक कुमार दास, कार्यालय के चपरासी मनीक दास समेत संवेदक के दो आदमियों को उठाया। कैश की गिनती के लिए रात में ही सीबीआई ने रुपए गिनने का मशीन भी मौके पर मंगवाई थी। छापेमारी के दौरान सीबीआई ने कंस्ट्रक्शन विभाग के परिसर में स्थित सभी कार्यालयों की जांच-पड़ताल की। कर्मचारियों के बैग,कार्यालय में रखे आलमारी समेत कोने-कोने की तलाशी ली।