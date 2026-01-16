नीट छात्रा मौत केस में CBI जांच की मांग, मौत से पहले दरिंदगी हुई थी; पुलिस की जांच पर कई सवाल

संक्षेप: परिजनों ने फिर कहा है कि मौत से पहले छात्रा के साथ कई दरिंदों के द्वारा रेप किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इससे इनकार नहीं किया गया है।

पटना के हॉस्टल में रहने वाली जहानाबाद की छात्रा की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। पटना पुलिस की छानबीन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। परिजनों ने फिर कहा है कि मौत से पहले छात्रा के साथ कई दरिंदों के द्वारा रेप किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इससे इनकार नहीं किया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इस मामले में पटना पुलिस का अलग बयान आया था। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने छात्रा के के साथ प्राथमिक तौर पर सेक्सुअल असॉल्ट से इनकार किया था। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था। लेकिन बाद में मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि छात्रा के शरीर पर पर जख्म और खरोच के निशान मिले। करीब 10 स्थानों पर जख्म देखे गए। परिवार की ओर से एक निजी अस्पताल के डॉक्टर पर भी गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों ने प्रभात मेमोरियल अस्पताल के डॉक्टर डॉक्टर सतीश पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने पटना में प्रेस को बुलाकर बताया कि पटना पुलिस की छानबीन की दिशा वाजिब नहीं है। इस कांड की जांच सीबीआई से कराया जाना जरूरी है। छात्रा पटना के चित्रगुप्त नगर इलाके में शंभू छात्रावास में रहती थी।

इस मामले में पटना पुलिस का नया बयान सामने आया है। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा है कि पहले स्त्री रोग विशेषज्ञ से जो जानकारी मिली थी उसी के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही थी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है। पुलिस इसे ही सत्य मान रही है। आगे की छानबीन पोर्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर की जा रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस काफी बारिकी से सभी सबूतों और तथ्यों का अलोकन कर रही है।

एसएसपी ने यह भी कहा कि पुलिस डिजिटल साक्ष्यों को भी खंगाल रही है। पुलिस ने छात्रा का मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। पता लगाया जा रहा है कि कोई मैसेज डिलीट तो नहीं किया गया है। जिन लोगों से ज्यादा बात होती थी उनसे भी पूछताछ की जाएगी।